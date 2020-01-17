Seçkin Özdemir dizi için bıraktığı sakallarını kesemedi

Sevgili Geçmiş ile seyirci karşısına çıkan Seçkin Özdemir, dizi için bıraktığı sakallarını, dizi bitmesine rağmen kesmedi...

Son olarak Sevgilisi Geçmiş adlı dizisinde yer alan yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir, önceki gün İstinyePark’da objektiflere takıldı. Dizide ki rolü için saç ve sakalını uzun ve bakımsız kullanan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda dizi final yapmasına karşın hala sakallarından vazgeçemedi. Rahat kıyafetleri, şapkası ve uzun sakalları ile zor tanınan başarılı oyuncu, uzun süre alışveriş yaparak akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.