Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Seçkin Özdemir dizi için bıraktığı sakallarını kesemedi
Seçkin Özdemir dizi için bıraktığı sakallarını kesemedi
Sevgili Geçmiş ile seyirci karşısına çıkan Seçkin Özdemir, dizi için bıraktığı sakallarını, dizi bitmesine rağmen kesmedi...
Emre ÇEVİK
Magazin 17 Ocak 2020 - 09:37

Son olarak Sevgilisi Geçmiş adlı dizisinde yer alan yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir, önceki gün İstinyePark’da objektiflere takıldı. Dizide ki rolü için saç ve sakalını uzun ve bakımsız kullanan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda dizi final yapmasına karşın hala sakallarından vazgeçemedi. Rahat kıyafetleri, şapkası ve uzun sakalları ile zor tanınan başarılı oyuncu, uzun süre alışveriş yaparak akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.

Etiketler