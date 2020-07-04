Seçkin Tetikçiler konusu ve oyuncuları… Seçkin Tetikçiler’de kimler oynuyor?
Seçkin Tetikçiler filmi bugün televizyon ekranında olacak. Filmi daha önce izlemeyenler Seçkin Tetikçiler’in konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki Seçkin Tetikçiler oyuncuları kimler, konusu ne? İşte detaylar…
SEÇKİN TETİKÇİLER OYUNCULARI KİMLER?
Jason Statham
Clive Owen
Robert De Niro
Yvonne Strahovski
Dominic Purcell
SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİNİN KONUSU
Gizli Servisin çok özel eğitimli ajanı kendisini yetiştiren danışmanı zor duruma düşünce emekli olduğu bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır.Fakat kadim dostunu kurtarmak için girişeceği aksiyonda karşısında en az kendisi kadar yetenekli bir diğer ajan ve iyi yetiştirilmiş üç özel katili alt etmek durumundadır.