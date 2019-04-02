Seda Akgül ateş püskürdü

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü sunucu Seda Akgül, Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programının sunucularına ateş püskürdü.

“TELEVİZYONDA PROGRAM YAPMAK SORUMLULUK İSTER”

Geçtiğimiz günlerde sözü edilen magazin programının konuğu olan Bahar Candan, Seda Akgül hakkında Instagram paylaşımlarını kast ederek bu hareketlerin o yaşta bir kadına yakışmadığını ve kendisini taklit ettiğini söylemiş, programın sunucuları da bu açıklamayı destekler şekilde konuşmuştu. Bu gelişmelerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Seda Akgül, “Tv'de program yapmak sorumluluk ister.. İki kişi yapamıyorsa , kolundan tuttuğunu ekrana çıkarır…” ifadelerini kullandı.