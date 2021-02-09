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Seda Sayan’ın eniştesi geçirdiği kazada ağır yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören beldesinde yaşayan ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın eniştesi Coşkun Yıldız'ın kullandığı elektrikli motosiklete, otomobil çarptı. Yıldız’ın ağır yaralanmasına neden olan kazada sürücü gözaltına alındı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 23:18, 09/02/2021
Haberler Magazin
Seda Sayan’ın eniştesi geçirdiği kazada ağır yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız bugün akşam saatlerinde alışveriş için evinden çıkarak elektrikli motosikleti ile bir markete gitti. Alışverişini tamamlayan Yıldız motosikleti ile  eve dönerken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yıldız vatandaşların çağırdığı ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafa travması geçirdiği tespit edilen Yıldız'ın ambulans ile Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edilmesinin beklendiği belirtildi.

“DURUMUNUN AĞIR OLDUĞUNU ÖĞRENDİK”

Ören'de yaşayan Yıldız'ın arkadaşlarından Celal Altınay SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Coşkun abi akşamüstü markete geldi, alışverişini yapıp dönerken kullandığı elektrikli motosiklete, termik santralde çalışan bir kadın sürücünün otomobili ile çarpması sonucu ağır yaralandı. Milas'a hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğunu öğrendik.” dedi.

Jandarmanın otomobil sürücüsünü gözaltına alarak Ören Jandarma Karakolu'na götürdüğü öğrenildi. Seda Sayan’ın ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile birlikte iki yıl önce Ören’de bir villa ve restoran alarak işletmeye başladığı biliniyor.

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