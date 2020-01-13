Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 4. son bölüm izle

Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde; Sancar'ın Menekşe'yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar'ın Nare'si yoktur, sadece Nare vardır.
SEFİRİN KIZI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.
SEFİRİN KIZI 4. SON BÖLÜM İZLE
Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar'la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır.
Ama Nare'nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar…
Nare Sancar'a meydan okurken, bu savaşta Gediz'den yardım ister. Nare'nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz'i zor bir seçim beklemektedir. Sadıcının yanında mı olacaktır, karşısına mı çıkacaktır? Dostlukları, bu fırtınadan sağ kurtulabilecek midir?