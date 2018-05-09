Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 16. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 16. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 16.son bölüm ile ATV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölümünde; Yiğit’i kurtarabilmek için hayatlarını birleştiren Nefes ve Tahir’in asıl savaşları şimdi başlamaktadır. İlk günden onlara zindan edilen hayata, el ele direnmeye kararlıdırlar. Tahir önce Nefes’i bir kaç kez düştüğü yerden kaldırmak zorunda kalır. Ama kendisi düştüğünde ve acıdan delirdiğinde, Nefes’in o kırılgan görünüşünün altındaki gerçek gücü görür ve büyülenir. Dizi severler merak ediyor: Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye ilişkin ayrıntılar…

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vedat’ın cehenneminde direnebilmek için Yiğit’le kendisine bir masal dünyası yaratan Nefes, bu cehennemde de Tahir’le kendisine bir sevda türküsü yaratmaya başlamıştır. Ancak, Saniye’nin başını çektiği “dul bir kadınla evlenemezsin” cemiyetinin çığlıklarını bastırmaya çalışan bu türkü, Vedat’ın intikam çığlıklarını henüz duymamıştır.

Nefes ile Tahir’in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat, Tahir’i öldürmeye ant içer. Kendi eliyle canına kıyamadığı Tahir’in ölmesi için bir maşa kullanmayı planlar. Planını gerçekleştirmek için masum bir canı, Mercan’ı kurban etmeye karar verir. Nefes ile Tahir evlenince dengesini iyice kaybeden Mercan, Vedat’ın şeytani planının kurbanı olacak mıdır?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM