Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 16. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölümünde; Yiğit’i kurtarabilmek için hayatlarını birleştiren Nefes ve Tahir’in asıl savaşları şimdi başlamaktadır. İlk günden onlara zindan edilen hayata, el ele direnmeye kararlıdırlar. Tahir önce Nefes’i bir kaç kez düştüğü yerden kaldırmak zorunda kalır. Ama kendisi düştüğünde ve acıdan delirdiğinde, Nefes’in o kırılgan görünüşünün altındaki gerçek gücü görür ve büyülenir. Dizi severler merak ediyor: Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye ilişkin ayrıntılar…
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Vedat’ın cehenneminde direnebilmek için Yiğit’le kendisine bir masal dünyası yaratan Nefes, bu cehennemde de Tahir’le kendisine bir sevda türküsü yaratmaya başlamıştır. Ancak, Saniye’nin başını çektiği “dul bir kadınla evlenemezsin” cemiyetinin çığlıklarını bastırmaya çalışan bu türkü, Vedat’ın intikam çığlıklarını henüz duymamıştır.
“Bizden sıkıntısı olan karşıma çıksın!” #kaleligelini pic.twitter.com/5E7ay2Awda
— atv (@atvcomtr) 9 Mayıs 2018
Nefes ile Tahir’in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat, Tahir’i öldürmeye ant içer. Kendi eliyle canına kıyamadığı Tahir’in ölmesi için bir maşa kullanmayı planlar. Planını gerçekleştirmek için masum bir canı, Mercan’ı kurban etmeye karar verir. Nefes ile Tahir evlenince dengesini iyice kaybeden Mercan, Vedat’ın şeytani planının kurbanı olacak mıdır?
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMAN