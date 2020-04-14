Şenay Gürler: Daha dalmadan hissetmişim…

Oyuncu Şenay Gürler, ev karantinası devam ederken yaptığı bir paylaşımla eski günlere gitti ve hesabına yüklediği fotoğraf karesi üzerinden duygularını takipçilerine aktardı.

Yer aldığı birçok başarılı proje ile adından söz ettiren oyuncu Şenay Gürler, pek çok ünlü isim gibi ev karantinası günlerinde bol bol eski fotoğrafları karıştırıyor ve arşivinden çıkanları takipçileriyle paylaşıyor.

Gürler, son olarak bir dalış öncesi çekilmiş karesini hesabından paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Daha dalmadan hissetmişim derinliği. Bugün bu fotoğrafı bulunca çok hoşuma gitti. Şu karantina günlerinde, evden çıkmadığımız, başka başka derinliklere, biraz karanlıklara, biraz aydınlıklara daldığımız bugünlerde beni o güne o ana götürdü. “