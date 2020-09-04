Serdar Gökhan kimdir, hangi filmlerde oynadı?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Serdar Gökhan’ın ilk başrol oynadığı film Kadırgalı Ali’dir. Ayrıca çizgi roman çizerliği de yaptı.
SERDAR GÖKHAN KİMDİR?
Serdar Gökhan 15 Mayıs 1946 tarihinde Bolu, Mudurnu’da doğdu. Gerçek adı Nusret Ersöz’dür.
Asıl mesleği ressamlık olan Serdar Gökhan, çizgi roman ressamlığı da yaptı. Beşiktaş Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde okudu. Babı-ı Ali Nurosmaniye de yedi yıl tabela ve resimli roman ressamlığı yanı sıra film platolarında set dekoratörlüğü yaptı.
1964 yılında küçük rollerle sinemaya ilk adımını atan Serdar Gökhan, atletik yapısı ve üstün başarısıyla Yeşilçam’ın aranan tehlikeli sahne dublörü oldu.
1969 yılında Ses Dergisi’nin ”Sinema Yıldızı ” yarışmasına katılınca prodüktör Kadir Kesemen’in dikkatini çekerek Saltuk ve Dadaş film şirketleri ile on filmlik anlaşma imzaladı.
SERDAR GÖKHAN’IN OYNADIĞI FİLMLER
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 2020
Diriliş:Ertuğrul 2014 – Süleyman Şah
Kurt Seyit ve Şura 2014
Babalar ve Evlatlar Sezon 1 2012
Fatmagül’ün Suçu Ne? Sezon 2 2011
Kırmızı Işık Sezon 1 2008
Elif Sezon 1 2008
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? 2006
Pertev Bey’in Üç Kızı Sezon 1 2006
Sev Kardeşim Sezon 1 2006
Karaoğlan Sezon 1 2002
Akşam Güneşi Sezon 1 1999
Kanayan Yara – Bosna Mavi Karanlık 1994
Kurdoğlu 3 / Bu Yola Baş Koyduk 1992
Ahmet Hamdi Bey Ailesi Sezon 1 1991
Polis Görev Başında 1990
Av 1989
Kanun Savaşçıları 1989
Utanç Yılları 1987
Yeniden Doğmak Sezon 1 1987
Namusun Bedeli 1986
Altın Kafes 1982
Yıkılış 1978
Meryem ve Oğulları 1977
Mavi Mercedes 1977
Şeref Yumruğu 1977
Yuvanın Bekçileri 1977
Analar Ölmez 1976 1976
Kan Kardeşler 1976
Ölüme Yalnız Gidilir 1976
Selam Dostum 1976
Sevdalılar 1976
Acı Severim Tatlı Döverim 1975
Bu Osman Başka Osman 1975
Kader Yolcuları 1975
Cellat 1975
Hesap Günü 1975
İntihar 1975
İsyan 1975
Macera 1975
Namıdiğer Çolak 1975
Turhanoğlu 1975
Yatık Emine 1974
Bir Damla Kan Uğruna 1974
Deli Ferhat 1974
Dövüşe Dövüşe Öldüler 1974
Karanlık Yıllar 1974
Silahın Elinde Kardeş 1974
Unutma Beni 1974
Vur Be Ramazan 1974
Beklenmeyen Adam 1973
Dağ Kanunu 1973
Hudutların Kartalı 1973
İkibin Yılın Sevgilisi 1973
İnsanlık Ölmedikçe 1973
Kara Orkun 1973
Kara Pençe’nin İntikamı 1973
Kara Pençe 1973
Kır Çiçeği 1973
Kurt Yemini 1973
Soğukkanlılar 1973
Gurbetçiler 1973
Vur Emri 1973
Malkoçoğlu Kurt Bey 1972
Acı Yudum 1972
Akma Tuna (Estergon Kalesi) 1972
Dudaktan Dudağa Ölüm 1972
Gökçeçiçek 1972
Irmak 1972
İstanbul Kabadayısı Kara Murat 1972
Kara Doğan 1972
Asya’nın Tek Atlısı Baybars 1971
Kadırgalı Ali 1971
Kızgın Topraklar 1970
Sokak Kedisi 1969
Dünyanın En Güzel Kadını 1968
Affedilmeyen (film, 1966) 1966