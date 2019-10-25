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Serdar Ortaç’tan ‘her şey yolunda’ açıklaması
Serdar Ortaç’tan ‘her şey yolunda’ açıklaması
Şarkıcı Serdar Ortaç, instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile takipçilerinin düşündüğünün aksine iyi ve mutlu olduğunu söyledi.
Magazin 25 Ekim 2019 - 08:32

Eşi Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra fazlaca ortalarda görünmeyen ve takipçilerine sosyal medya hesabı üzerinden ulaşan Serdar Ortaç yaptığı son paylaşımla özel hayatına dair önemli bir bilgi verdi.

ŞARKILI PAYLAŞIMLAR

Ortaç özellikle son zamanlarda instagram hesabı üzerinden duygusal şarkılar söylerken görüldüğü videolar ile gündeme geliyordu. Şarkıcının ardı ardına yaptığı bu paylaşımların üzerine takipçileri onun mutsuz olduğu yönünde yorumlar yapmaya başlayınca Serdar Ortaç’tan şu açıklama geldi: “Arkadaşlar sürekli bana mutsuzsun deyip duruyorsunuz ben çok iyiyim ve çok mutluyum”


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