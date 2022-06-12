Serenay Sarıkaya: Uçağımın olmasını çok istiyorum
'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan oyuncu Serenay Sarıkaya "Bir uçağım olmasını çok istiyorum" dedi.
Youtube’dan Fox TV’ye transfer olan İbrahim Selim geleneği bozmadı.
İki yıl önce dijital platformdaki ilk bölümünde Serenay Sarıkaya’yı ağırlayan İbrahim Selim, televizyondaki ilk bölümüne de oyuncuyudavet etti.
İbrahim Selim’in “Bugüne kadar totem defterinize yazdığınız en absürt şey neydi?” sorusuna Sarıkaya “Bir uçağım olmasını çok istiyorum. Böyle bir hedefim var” dedi.