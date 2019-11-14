Serenay Sarıkaya’nın özlemi

Geçtiğimiz gün Bebek’teki bir mekanda kaş yaptıran Serenay Sarıkaya mekan çıkışı karşısında kalabalık basın gurubunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. “Siz büyük organizasyonlar harici bu kadar kalabalık olmazdınız” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Alice Müzikali’ndeki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız’a asker uğurlaması yapan Sarıkaya, “Oyun sonrası hep beraber kutlama yapıp öyle gönderelim dedik. Hem de oyun 45 gün araya girdi. Onun için eğlendik” diye konuştu.

“BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM”

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sarıkaya, “Televizyonu çok özledim. Podyumdan gelmeyim ama benim artık alanım oyunculuk, o yüzden başka bir şey düşünmüyorum” diyerek bir süre daha müzikale devam edeceğini dile getirdi. Güzel oyuncu Cem Yılmaz’la çıkan aşk iddiaları sorulunca ise yine sessizliğini korudu, ağzını bıçak açmadı.