Ahmet Kural için ‘sicil’ iddiası

Oyuncu Ahmet Kural’ın uyuşturucu kullanmaktan 10 ay hapis cezası aldığı ve denetimli serbestlikten faydalandığı, Sıla’yı darp ettiğine ilişkin davada ortaya çıkmıştı. Sıla’nın avukatı Rezan Epözdemir bu iddiayı ortaya atınca, mahkeme hakimi Kural’a ‘böyle bir ceza aldın mı’ diye sormuş, Kural da ‘evet’ diye yanıt vermişti.

Ancak, o ana kadar Ahmet Kural’ın uyuşturucudan mahkumiyetinin olduğu ve denetimli serbestlik altında bulunduğuna dair bilgi, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulamasında çıkmıyordu. Ahmet Kural’a hapis cezasını veren ve kapatılan 16. Sulh Ceza Mahkemesi kaleminin, mahkumiyet kararını adli sicil müdürlüğüne hiç göndermediği iddia edildi.

5 YIL SONRA İŞLEME KONULDU

Bu durumun ortaya çıkması üzerine kapatılan mahkemenin arşiv dosyalarına bakan mahkeme, 11 Mart 2019’da adli sicil müdürlüğüne yazı yazarak Kural’ın adli sicil kaydının bulunduğunu bildirdi. Tali karar fişi ekiyle gönderilen yazıda, Ahmet Kural hakkında ’29 Nisan 2014 tarihinde hüküm verildiği ve 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği’ ifadeleri yer aldı.

SUÇLU BULUNURSA ERTELENEN CEZA DA DEVREYE GİRECEK

Bugüne kadar mahkumiyet kararının adli sicil müdürlüğüne gönderilmeyip işleme konulmadığı ise kafalarda soru işareti bıraktı.