Simge: Evim bile yok

Şarkıcı Simge Sağın, kazancını yeni şarkılar için değerlendirdiğini belirterek, "Biraz daha elim güçlensin öyle ev sahibi olayım diyorum. Şu an bir evim yok. Hala kiracıyım. Bundan kurtulmak istiyorum" dedi.

Son dönemlerin en önemli pop figürlerinden Simge Sağın, önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. 5 günlük konser turnesine başladığını söyleyen Sağın, “Bugün Didim konseriyle turneye start veriyoruz” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Simge Sağın, rap müziğinin son zamanlardaki yükselişini değerlendirdi. Sağın, “Rap hep vardı. Şu an onların şarkıları patlıyor. Bir dönem Ceza öyleydi. Şimdi 5’inin bir araya gelip klip çekmesi inanılmaz güzel bir şey. Dünyada yıllarda dinleniyordu. Pop müzikte de çok güzel şeyler oluyor. Mesela ben yeni bir şarkı yapıyorum ve patlayacak. Bu yazın hiti bende. Çok güveniyorum” diye konuştu.

‘GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYOR’

Son dönemde verdiği konserlerle dikkatleri üzerine çeken Simge Sağın, “Kazancınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?” Şeklindeki soruya “Şarkılara, aranjörlere, bestecilere yatırıyorum. Biraz daha elim güçlensin öyle ev sahibi olayım diyorum. Şu an bir evim yok. Hala kiracıyım. Bundan kurtulmak istiyorum. Ev almak istiyorum ama biraz daha zaman var. Geleceğime yatırım yapıyorum ki daha güzel bir evde yaşayayım” diye cevap verdi.

‘SILA’YA DESTEK OLDU’

Simge Sağın’dan Bodrum konserinde oturarak şarkı söylediği için eleştirilen Sıla’ya destek verdi. Sağın, “Bazen otururum ama çoğu zaman ayaktayım. Sıla’yı da dinlemişimdir hep ayakta söylemiştir. Belki oranın bir konsepti vardı. Bence sanatçı özgür olmalı. Bazen yerlere yatıyorum. İnsanlar bakıyor bu kız ne yapıyor. O an hissettiğim ve içimden geldiği gibi davranıyorum. Birde yıllar önce Sezen Aksu konserinde bir akrep mevzusu olmuştu. Orası çok sıcak olduğu için akşam akrepler ve böcekler dışarıya çıkıyor. Öyle bir durum da olmuş olabilir. İnsanlar farklı yansıtmış olabilir” diye konuştu.