SON DAKİKA! Savcılık’tan flaş Pucca itirazı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesine başvurarak, “Pucca” ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz’ün “uyuşturucuya özendirme” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılmasına itiraz etti. Suçun unsurlarının oluşmadığını belirten Başsavcılık Karagöz'ün beraatine karar verilmesini istedi. Başsavcılığın dilekçesinde “Toplum tarafından kınanan ya da ayıplanan her düşünce ve eylemin karşılığı ceza hukuku kapsamında suç ve ceza olarak değerlendirilemez” ifadeleri kullanıldı.

“Pucca” ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, “uyuşturucuya özendirme” suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

‘BERAAT KARARI VERİLMELİ' DENİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Başsavcılık tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Pınar Karagöz'ün sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle, “uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçundan, suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle beraat kararı verilmesi gerektiği belirtildi. Başsavcılığın itirazında, “sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilip istinaf kanun yoluna gidilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

‘HER DÜŞÜNCE VE EYLEM CEZA OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ'

Düşünce ve ifade özgürlüğüne vurgu yapılan itiraz dilekçesinde, “Düşünce ve ifade hürriyeti yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş karşılanmayan ya da kaygı uyandıran bilgiler ya da düşünceler için de geçerlidir. Bir düşünce toplumun büyük bir kesimi tarafından benimsenmeyebilir ve hatta kınanabilir ancak toplum tarafından kınanan ya da ayıplanan her düşünce ve eylemin karşılığı ceza hukuku kapsamında suç ve ceza olarak değerlendirilemez” denildi.

‘PAYLAŞIMLARINDA ÖZENDİRDİĞİNE DAİR DELİL YOK'

Sanığın savunmalarında özendirme kastıyla hareket etmediğinin anlatıldığı dilekçede, daha önce yayınlanmış bir diziden alıntı yaptığını beyan ettiği belirtilerek, “Sanık savunmalarının aksine sanığın sırf paylaşımlarının uyuşturucu madde kullanmayı özendirici nitelikte olduğunu belirtir bir delil ve emare dosyada bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

PUCCA'NIN AVUKATI DA İTİRAZ ETTİ

Öte yandan Pucca'nın avukatı Ali Furkan Tatlı da, İstinaf Mahkemesine başvurarak yerel mahkemenin kararına itiraz etti.