Suna Yıldızoğlu babasından sonra annesini de kaybetti

Oyuncu Suna Yıldızoğlu annesi acısıyla sarsıldı. Usta oyuncu vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldızoğlu paylaşımında, “Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımı sonrası sevenleri oyuncuya başsağlığı mesajları yağdı.

GEÇEN AY DA BABASI VEFAT ETMİŞTİ

Yıldızoğlu’nun geçen ay da babası Patrick William Eady yaşamını yitirmişti. Oyuncu, babasının acı haberini de sosyal medyadan duyurmuştu.

Suna Yıldızoğlu’nun babası aynı zamanda oyuncu Yasemin Allen’in İngiltere’de yaşayan dedesiydi.

Suna Yıldızoğlu 1955’te İngiltere’de doğdu. 1974’te Türkiye’ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını aldı. Türkiye’de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçının gerçek ismi Sonia Eddy’dir.