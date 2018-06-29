Survivor 2018: Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında?

Anıl Berk Baki, bu sene ilk kez Survivor katılan bir isim. Her hali ile Survivor’a gönül verdiğini dile getiren genç yarışmacının hedefi şampiyonluk. Hilmi Cem’den sonra rakiplerini yenerek yarı finale kalmayı başaran Anıl’ın rakipleri oldukça güçlü. Şampiyonluk adaylarının arasında daha önce şampiyon olanlar ve finale kalmayı başaran isimler var. İşte Survivor Anıl hakkında merak edilenler…
ANIL BERK BAKİ KİMDİR?
1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki Yelken sporu ile ilgilenmektedir aynı zamanda milli sporcudur. Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir. Yelken ve crossfit dışında uzun süre amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir. Anıl Berk Baki baba tarafından aslen Trabzon’ludur.