Survivor 2018: Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2018'in Gönüllüler takımından yarı finale ismini yazdıran tek kişi Anıl Berk Baki oldu. Takım arkadaşları bir bir elenirken mücadelesinden asla taviz vermeyen Anıl sık sık tartışmaların odağında yer aldı. Sataşmalara aldırmayan, efendi tavrını koruyan Anıl'ın şampiyon olup olamayacağı merak konusu... İlk kez Survivor'a katılan ve sadece bir kez eleme potasına giren Anıl Berk'in SMS potansiyeli tahmin edilemiyor. İşte genç ve başarılı yarışmacının hayatı...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Anıl Berk Baki, bu sene ilk kez Survivor katılan bir isim. Her hali ile Survivor’a gönül verdiğini dile getiren genç yarışmacının hedefi şampiyonluk. Hilmi Cem’den sonra rakiplerini yenerek yarı finale kalmayı başaran Anıl’ın rakipleri oldukça güçlü. Şampiyonluk adaylarının arasında daha önce şampiyon olanlar ve finale kalmayı başaran isimler var. İşte Survivor Anıl hakkında merak edilenler…

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki Yelken sporu ile ilgilenmektedir aynı zamanda milli sporcudur. Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir. Yelken ve crossfit dışında uzun süre amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir. Anıl Berk Baki baba tarafından aslen Trabzon’ludur.