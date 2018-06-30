Survivor 2018 final: Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşındadır? Survivor’ın kraliçesi Nagihan’ın hayatı…

Survivor 2018'de yarı finalde rakiplerinden daha çok oy alarak finale katılmaya hak kazanan tek kadın yarışmacı Nagihan Karadere kimdir? Survivor Nagihan, bütün sezon boyunca yüksek performansını yitirmeden bütün zorluklara göğüs gerdi. Şimdi ise tek dileği Türk kadının gücünü göstermek... İşte başarılı sporcu Nagihan Karadere'nin hayatı...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Survivor 2018’in en başarılı yarışmacılarından biri şüphesiz Nagihan Karadere… Yarışmaya All Star ile başlayan ardından takım arkadaşları ile anlaşamayınca Gönüllüler’e geçen Nagihan bütün sezon boyunca sık sık haftanın performansı seçildi. Özellikle yarışmanın sonuna doğru performansını artıran Nagihan en zorlu rakipleri Sema ile Damla’yı birçok kez yendi. Erkek rakiplerini de yenen Nagihan Karadere normal hayatında da başarılı bir atlet aynı zamanda bir kızı var. İşte başarılı sporcu Nagihan Karadere hakkında merak edilenler…

Fenerbahçe'de yetişen Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984 ‘te doğdu. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence’de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin’in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 4×400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları’nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Nagihan Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu’nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı. 7 Şubat 2016 tarihinde Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer alan Nagihan Karadere, Kıbrıs’taki Çeyrek Final’de Beşinci oldu.