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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Rekabet kızıştı!
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Rekabet kızıştı!
Survivor'da gecenin dokunulmazlık oyunu muhteşem bir rekabete sahne oldu. Ödül oyununu kaybeden Gönüllüler dokunulmazlık oyununda galip gelmek için büyük çaba harcadı,
Magazin 22 Mart 2020 - 00:19

Survivor’da dokunulmazlık oyunu kıyasıya rekabete sahne oldu. Ünlüler oyunun başlangıcında 2-0 öne geçti, ilerleyen turlarda Gönüllüler farkı kapattı ve eşitliği sağladı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gönüllüler farkı kapatsa da ünlüler farkı kısa sürede yeniden ikiye çıkardı. Yarışmanın sonları yaklaşırken Aycan ve Nisa karşılaşmasında Aycan’ın kazanmasıyla ünlüler skoru 9-6’ya getirdi ve fark üçe çıkmış oldu. Mert ve Ardahan’ın karşılaşmasında kazanan Mert olunca ünlüler 10-6’lık skorla yarışmanın galibi oldu.

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