Survivor Hilmi Cem İntepe kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2018'de rakiplerini yenerek yarı finale çıkmaya başaran Hilmi Cem İntepe sezonun en başarılı isimlerinden biri. Yarışmaya All Star ile başlayan ardından Gönüllüler takımına geçen Hilmi Cem en çok dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı. Dansçı ve oyuncu olan Hilmi Cem daha önce Survivor'a katılmış ve şampiyon olmuştu. Gerek tavırları, gerek yakışıklılığı gerekse performansı ile şampiyonluk için favori isimlerden biri olan Hilmi Cem İntepe'yi yakından tanıyalım.

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Hilmi Cem İntepe, Survivor’a gelmeden önce Hürkuş filminin başrolünde yer aldı ve Vecihi Hürkuş’u canlandırdı. Yakışıklı oyuncu ekranlara Acun Ilıcalı’nın Yetenek Sizsiniz programında sergilediği başarılı dans performansı ile merhaba dedi. Ardından 2013 yılında Survivor’a katıldı ve şampiyon oldu. Hilmi Cem, parkurlardaki hızı ve başarılı atışları ile rakiplerinin gözünü korkutan bir yarışmacı oldu. Sezon boyunca kimse ile kavga etmeyerek efendi tavrı ile seyircilerin kalbini fethetti. Şimdi ise şampiyonluk için gösterilen güçlü adaylardan biri…

Hilmi Cem İntepe kimdir? Hilmi Cem İntepe 19 Mayıs 1992'de Muğla'da doğmuştur. Hilmi Cem İntepe aynı zamanda dizi ve sinema oyuncusudur. 18 yaşına kadar Bodrum’un Güvercinlik mahallesinde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı. 2013’te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star’a da katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016’da Bodrum Masalı’nda Kelebek karakterini canlandırdı.

2013 – Survivor Ünlüler-Gönüllüler – Şampiyon

2015 – Survivor All Star – 3. oldu

2018 – Survivor 2018