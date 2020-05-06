Survivor malikane partisi şikayet konusu oldu. Acun: Dünya çapında şikayet aldık!

Survivor 2020'de ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı süper lüks malikanede 80'ler partisinde çılgınlar gibi eğlenmişti. Survivor son bölümde ise Acun Ilıcalı, geç saatlere kadar devam eden parti yüzünden komşulardan şikayetler aldıklarını açıkladı.

Survivor 2020’de gönüllüler takımı haftanın büyük ödülünü kazanmıştı. Gönüllüler, kaldıkları villada ödülün bir parçası olan seksenler partisi ile doyasıya ve geç vakitlere kadar eğlendiler.

Survivor 2020’nin 67. bölüm iletişim ödülü oyunu öncesinde konuşan Evrim, özellikle bu partide gecenin ilerleyen vakitlerine kadar dans edip şarkılar söylediklerini anlattı. Acun Ilıcalı ise partideki gürültü nedeniyle şikayetler aldıklarını açıkladı. Acun Ilıcalı, “Sayenizde dünya çapında şikayet almış olduk, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malikanenin komşuları da önemli isimler. Bunlardan şikayet geldi. Baya geç saate kadar kalmışsınız” dedi.