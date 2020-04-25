Survivor’da Acun Ilıcalı’dan yeni iddia

Survivor’da geçtiğimiz günlerde Acun Medya ile yarışmacılardan oluşan voleybol maçını Ilıcalı’nın takımı farklı skorla kazanmıştı. Acun’un takımında yarışmacılardan Nisa da yer almıştı.

ILICALI YENİDEN MAÇ YAPMA TEKLİFİNDE BULUNDU

Survivor yeni bölümde ise ödül oyunu öncesinde konu voleybol maçına gelince Acun Ilıcalı yarışmacılarla yeniden iddiaya girdi. Eski voleybolcu olan Nisa’nın “Biz Evrim ile aynı takımda size karşı oynasaydım farklı bir şeyler olurdu” sözü üzerine Ilıcalı yeni maç yapma teklifinde bulundu. Yine eski voleybolcu olan Evrim de takımını açıklayarak, ” Nisa, ben ve Sercan’dan oluşsun takımımız. Yedek olarak da Barış’ın olmasını istiyorum” dedi.

ACUN ÖDÜLÜ İKİ KATINA ÇIKARDI

Evrim’in teklifini kabul eden Acun, “Gerçekten hiç bir şansınız yok. Ben de takımıma prodüksiyondan voleybol oynamayı bile bir kız arkadaşımızı alacağım. Eli top tutsa yeter. Ama bu üçlünün bize karşı hiç bir şansı yok. Bizi tutanlar eğer kazanırsak aynı ödülü alacaklar. Siz kazanırsanız sizi destekleyenler ise 2 katı ödül alacak. 2 defa yemek yiyecekler ayrı günlerde” sözleriyle ödülü açıkladı. Acun’un sözleri üzerine ise Cemal Can, “Ben sizi destekleyeceğim. Geçen oyunda o tarafta nasıl oldum. Sonradan ben de şaşırdım” dedi.