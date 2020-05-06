Survivor’da kim elendi? Heyecan sonrası Survivor’dan elenen belli oldu…

Survivor'da bir eleme gecesi daha yaşandı ve yarışmacılardan biri adaya veda etti. Survivor 2020'de büyük heyecan devam ediyor. Dün akşam yaşanan eleme konseyi sonrası adaya veda eden son isim belli oldu. Survivor 2020'de bu hafta adaya SMS oylamasında en az oy alan kişi adaya veda etti. İşte Survivor'da dün akşam yaşananlar…

Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Hafta içinde eleme oyununda iki kişinin belli olması sonrası, bu akşam adaylara 4 kişi daha eklendi ve SMS oyları sonucu elenen isim belli oldu. Adaya veda eden isim, Survivor şampiyonluğu hayallerine de veda etmiş oldu. Peki, Survivor’da kim elendi?İletişim oyununu kim kazandı? İşte, Survivor Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması ve Survivor son bölümde konseyde elenerek adaya veda eden isim…

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Dün akşamki bölümden elenene isim de Ünlüler ekibinden Aşkım oldu. Hafta içinde eleme adayları olarak Mert ve Hakan belirlenmişti.

Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da Berkan, Cemal Can, Yasin, Yunus Emre, Aşkım ve Elif eleme adayları olarak belirlendi.

Yapılan SMS oylaması sonrası da adaya veda eden 5. isim Aşkım oldu.

İLETİŞİM OYUNUN KAZANANI ÜNLÜLER OLDU

Survivor’da bu akşam iletişim oyun oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan ve kazananın İnstagram hesabından canlı yayın yapma hakkında kazandığı mücadeleyi kazanan takım 1-0 ile ünlüler takımı oldu.

ADADA TANSİYON YÜKSEK!

Survivor 2020'nin 67. bölüm iletişim ödülü oyunu sonrasında gönüllüler takımından Survivor Yunus Emre ile gönüllüler arasında tansiyon yükseldi. Survivor 2020’de Ünlüler, iki futbol maçını alarak iletişim oyununu kazandı. Oyundan sonra Yunus Emre’nin hareketlerine Gönüllüler takımından sert tepki geldi. Survivor Yunus Emre “Ben sevindim isteyen alınsın” dedi. Bunun üzerine Gönüllülerden Berkan “Biraz efendi ol efendi” diye karşılık verdi. Bu karşılıklı sözlerden sonra iki takım arasında tansiyon yükseldi. Oyun sonrasında seremonide Acun Ilıcalı, bu tartışmayı hatırlattı ve sonrasında açıklama yaparak her iki tarafı da ayrı ayrı uyardı.