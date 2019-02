Survivor 2019’da dokunulmazlığı kaybeden Türk takım oylama sonucu Atakan’ı eleme adayı yapmıştı. Bireysel dokunulmazlıkları alan Okay, Bora’yı, Ecem ise Kaan’ı eleme potasına çıkarmıştı. Atakan ile Bora, performans bakımından her ne kadar başarılı olsalar da takımda sık sık tartışma yaratan isimler…. Kaan ise yarışmaya yeni başladığını, kendini henüz gösteremediğini düşünüyor. Survivor son bölümde SMS oylaması yapıldı ve elenen isim açıklandı. Peki Survivor’da kim elendi? İşte merak edilen her şey…

SURVİVOR’DA ELENEN YARIŞMACI: KAAN

ADADA NELER KONUŞULDU?

Atakan: Takım içinde en ufak patlayacak potansiyeli olanlar var. Böyle olunca haksız potalar oluyor.

Kaan: Benim kurt sürüsü olarak adlandırdığım sürü birbirine girdi. Kurt sürüsünün başında yaşlı bir kurt var. Bu Hikmet. Gerçekten bu takım alfalığını isteyen biri var Seda dişi alfamız. Sinsirellamız var bu da Ecem. Bunun erkek versiyonu Bora. Kuyu kazıp gönderecekleri Melisa var. Hakan da sessizce aralarında. Ne olduğunun farkında değil. Böyle bir sürü var. Ben karşı takıma karşı savaşmıyorum bu kurt sürüsü ile savaşıyorum.

Bora: İletişim oyununa gideceğiz önemli bir oyun. Eğer eşten ve sevgiliden gelen bir mesaj ise aklımda Okay ve Seda var. Kazanırsam benim yerime de birini gönderebilir miyim diyeceğim. Gitme ihtimalim var.

ÖDÜL OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Murat: Yeni bir iletişim oyununa hoşgeldiniz. Kazanan takım ailelerinden gelen fotoğraflı mesajlarla buluşacak.

Erkeklerde Hikmet kazandı (Ödül için seçtiği isimler: Hakan ve Okay)

Kadınlarda Seda kazandı (Ödül için seçtiği isimler: Sude ve Melisa)

Atakan: Gelmeden önce çok stresliydim. Gözüm karardı bıraktım. Çok büyük hayallerle geldim. Ailenin değerini onlardan uzak olunca anlıyorsun.

Seda: Çocuklarım için bir şey yapmak istedim. Buraya gelirken çok güçlü bir kadın olduğumu sanmıştım ama değilmişim. Sonuna kadar dayandım. Şimdi bir mutluluk yüklemesi yapacağım.

Acun Ilıcalı: Bugün aranıza bir yarışmacı daha gelecek. Sabriye Şengül yeni yarışmacımız geliyor. İki sene önce Survivor’daydı. Arkadaşlar bugün ödülü kazanan takım. Hindistan cevizli çikolata.

Sabriye: Burada bulunmaktan çok mutluyum. Parkuru çok özledim. İnşallah güzel bir sezon olur.

Türkiye: 10 Yunanistan: 8

ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Acun: Ada konseyine hoşgeldiniz. Oylamadan Atakan’ın ismi çıktı, Ecem Kaan’ı söyledi, Okay da Bora’yı söyledi. Üçünüzden biri için Survivor sona erecek.

Atakan: Buraya layık görüldüğüm için teşekkür ederim. Kısa bir zaman oldu, çok üzgünüm. Eğer nasip olursa güçlü bir şekilde ilerleyeceğim. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.

Kaan: Ben de büyük hayallerle geldim. Buraya geldikten sonra her şeye şükretmeyi öğrendim. İnanılmaz bir hız kat ettim. Kendimi gösteremeden gidersem çok üzülürüm.

Bora: Eğer gidecek olursam erken bir veda olur.Gidecek olursam Yunan ekibine çok büyük bir iyilik yapmış olacak Okay. Sayı alan, taktik konusunda iyi fikir veren biriyim. El becerim iyi. Potaya girmek beni şaşırttı.

Okay: Bireysel kazandıktan sonra takımla konuştum. Performansa göre ise düşük performanslı birini çıkaracaktım. Atakan çıktı benim gözümde güçlü. Bora da güçlü bu nedenle çıkardım. Arkadaşların Atakan’ı çıkarması Bora’nın çıkmasına neden oldu. Türk halkının takdiri.

SMS oylaması sonucu adaya veda eden isim: KAAN

Kaan: Üzücü tabi. Daha kendimi lanse edemeden elenmek çok üzücü. Eminim bir iki hafta daha kalsaydım kendimi daha iyi lanse edecektim. Burada iki hafta bulunmak bile çok büyük bir keyifti..