Tarık Ünlüoğlu’nun cenazesinde Selçuk Yöntem’in parasını çaldılar

Usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu, solunum yetmezliği nedeniyle, 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlüoğlu için Mecidiyeköy’de bir tiyatro salonunda özel bir tören gerçekleştirildi. Usta oyuncu törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Sevenleri, törende ve cenazede Ünlüoğlu ailesini yalnız bırakmadı. Törene katılanlar arasında Ünlüoğlu’nun yakın dostu olan usta oyuncu Selçuk Yöntem de vardı. Kalabalıktan faydalanan bir kişi, Selçuk Yöntem’in cebinden yaklaşık olarak bin 500 TL’sini çaldı.

SELÇUK YÖNTEM’DEN AÇIKLAMA GELDİ



Hırsızlık olayını fark eden Selçuk Yöntem, çok sinirlendi. Yaşanan olaya tepki gösteren Yöntem, parasını çalanların peşini bırakmayacağını belirtti.