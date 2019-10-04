Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Tarık Ünlüoğlu’nun cenazesinde Selçuk Yöntem’in parasını çaldılar
Tarık Ünlüoğlu’nun cenazesinde Selçuk Yöntem’in parasını çaldılar
Oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş dün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde, Selçuk Yöntem'in parasının çalındığı ortaya çıktı.
Magazin 4 Ekim 2019 - 14:04

Usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu, solunum yetmezliği nedeniyle, 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlüoğlu için Mecidiyeköy’de bir tiyatro salonunda özel bir tören gerçekleştirildi. Usta oyuncu törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Sevenleri, törende ve cenazede Ünlüoğlu ailesini yalnız bırakmadı. Törene katılanlar arasında Ünlüoğlu’nun yakın dostu olan usta oyuncu Selçuk Yöntem de vardı. Kalabalıktan faydalanan bir kişi, Selçuk Yöntem’in cebinden yaklaşık olarak bin 500 TL’sini çaldı.

SELÇUK YÖNTEM’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Hırsızlık olayını fark eden Selçuk Yöntem, çok sinirlendi. Yaşanan olaya tepki gösteren Yöntem, parasını çalanların peşini bırakmayacağını belirtti.

İLGİLİ HABERTarık Ünlüoğlu'nun cenazesine sevenleri akın etti
Son güncelleme: 14:26 - 04.10.2019
Etiketler