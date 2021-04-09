Tarkan’dan Sezen Ünlü paylaşımı

5 aylık hamile Sezen Ünlü’nün hayatını kaybettiği olay 26 Mart 2021’de cuma günü saat 23.00 sıralarında, Konak’ta meydana meydana geldi. Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen Anıl Yolum tarafından bıçaklandı. 16 bıçak darbesi alan Ünlü, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

ANNE DE BEBEĞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Karnındaki bebeği de ölen Sezen Ünlü’nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından baba Serdar Ünlü tarafından teslim alındı. Ünlü’nün cenazesi, Hacılarkırı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ŞİDDET YÜZÜNDEN TAŞINDI

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Yolum, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Anıl Yolum ile Sezen Ünlü’nün birlikte yaşadıkları ancak şiddet görmesi üzerine talihsiz kızın olaydan 2 ay önce babasının evine gittiği ortaya çıktı.

“SEZEN ÜNLÜ’YÜ UNUTMAYALIM”

Sanatçı Tarkan da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Ünlü'yü andı. 4.7 milyon kişilik hesabından Ünlü’nün fotoğrafını paylaşan Tarkan, fotoğrafın altına ise “Sezen Ünlü'yü unutmayalım. Ve bütün şiddet gören, öldürülen kadınları. Ben şu anda bu mesajı yazarken bile bir yerlerde kadınlar şiddet görüyor, öldürülüyor. Sesimizi çıkarmaya, kadın hakları için mücadele etmeye, adalet için haykırmaya devam…” yazdı.

Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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