Tolgahan Sayışman ölümden döndü

Kaza, 10 Ocak’ta Çiftlikköy ilçesi Kılıç Kavşağı’nda meydana geldi. Oyuncu Tolgahan Sayışman, bir iş görüşmesi için arkadaşı Tuncay ile İzmir’e gitti. İkili, Tuncay’ın kullandığı otomobil ile İstanbul’a dönmek için yola çıktı. Ancak önlerinde ilerleyen bir araç kaza yapınca Tuncay, otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı.

Kazadan Sayışman ile arkadaşı, emniyet kemerlerinin bağlı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Sayışman ve arkadaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kaza yerinden çekiciyle kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilen oyuncu ve arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)