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Tuba Büyüküstün, ilk kez Tuba Büyüküstün olarak bir dizide oynayacak
Tuba Büyüküstün, ilk kez Tuba Büyüküstün olarak bir dizide oynayacak
Dünya çapında izlenme rekorları kıran Call My Agent - Menajerimi ara adlı dizi, yakında Türkiye uyarlaması ile ekranlara gelecek. Tuba Büyüküstün ise, ilk kez kendi kimliği ile ekrana gelecek...
Magazin 30 Haziran 2020 - 15:50

Fransız yapımı olan Call My Agent adlı dizi, yayınlandığı her ülkede izlenme rekoru kırıyor. Paris'teki bir ajansta çalışan menajerlerin, beklenmedik bir kriz sonrasında yıldız müşterilerini memnun etmek ve şirketlerini ayakta tutmak için verdikleri çabaların anlatıldığı dizi yakında Türkiye uyarlaması ile ekranlara gelecek.  Ay Yapım imzalı Türkiye uyarlamasının başrolünde ise Tuba Büyüküstün’ün yer alacağı öğrenildi. Dünyanın her yerinden büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, dizinin ilk bölümünde kendi kimliğiyle konuk olacak.

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