Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Tuba Ünsal: Aşk acısını sevgiye dönüştürmek çok önemli
Tuba Ünsal: Aşk acısını sevgiye dönüştürmek çok önemli
Tuba Ünsal, Mirgün Cabas ile boşandıktan sonra çocukların nasıl etkilendiğini cevapladı.
Magazin 17 Ocak 2020 - 17:33

Başarılı oyuncu Tuba Ünsal, Instagram’dan gelen soruları yanıtladı. “Boşanmaların çocuklara etkisi sorunsalını nasıl aştın Tuba? Ve sevgiline alışabildiler mi?” sorusuyla karşılaşan Ünsal, şu yanıtı verdi:

“Anne mutlu, baba mutlu, çocuk mutlu. Bu sebeple zaten egonu dümdüz edip aşk acısını sevgiye dönüştürmek çok önemli. Nefrete dönüştüğünde olan çocuklara oluyor.”

Tuba Ünsal, gazeteci Mirgün Cabas ile 2013 yılında evlenmişti. Çift 5 yıl boyunca evli kalmıştı. Ünsal-Cabas çiftinin bu evlilikten çocuğu da olmuştu.

İLGİLİ HABERTuba Ünsal Hakan Akkaya defilesinde podyuma çıkıp şarkı söyledi