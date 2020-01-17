Tuba Ünsal: Aşk acısını sevgiye dönüştürmek çok önemli

Tuba Ünsal, Mirgün Cabas ile boşandıktan sonra çocukların nasıl etkilendiğini cevapladı.

Başarılı oyuncu Tuba Ünsal, Instagram’dan gelen soruları yanıtladı. “Boşanmaların çocuklara etkisi sorunsalını nasıl aştın Tuba? Ve sevgiline alışabildiler mi?” sorusuyla karşılaşan Ünsal, şu yanıtı verdi:

“Anne mutlu, baba mutlu, çocuk mutlu. Bu sebeple zaten egonu dümdüz edip aşk acısını sevgiye dönüştürmek çok önemli. Nefrete dönüştüğünde olan çocuklara oluyor.”

Tuba Ünsal, gazeteci Mirgün Cabas ile 2013 yılında evlenmişti. Çift 5 yıl boyunca evli kalmıştı. Ünsal-Cabas çiftinin bu evlilikten çocuğu da olmuştu.