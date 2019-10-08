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Tuğba Özay: Soldaki efe, sağdaki manken
Tuğba Özay: Soldaki efe, sağdaki manken
Eski model Tuğba Özay, sosyal medya hesabından henüz bir çocukken çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve yeni çekilmiş bir karesiyle yan yana getirerek o yıllara gönderme yaptı.
Magazin 8 Ekim 2019 - 08:11

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve tam bir doğa aşığı olan Tuğba Özay, instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında dikkat çekici satırlar kullanıyor. Özay bu defa da henüz 4 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve bu karenin yanına da yeni çekilmiş bir fotoğrafını koydu. İki kare üzerinden yıllar geçse de bir şeylerin değişmeyeceğini gösteren Tuğba Özay, şu ifadeleri kullandı:

“Soldaki 4 yaşımdan bir fotoğraf… Sağdaki ise geçen haftadan… Soldaki duruş o zamandan belli ediyormuş aslında ruhumdaki asiliği ve efeliği. Bazı şeyler sonradan değildir! Doğuştandır, genetiktir… Soldaki efe, sağdaki manken. Ruh aynı değişmez! Değişmedi, değişmeyecek…”

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