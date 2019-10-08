Tuğba Özay: Soldaki efe, sağdaki manken

Eski model Tuğba Özay, sosyal medya hesabından henüz bir çocukken çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve yeni çekilmiş bir karesiyle yan yana getirerek o yıllara gönderme yaptı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve tam bir doğa aşığı olan Tuğba Özay, instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında dikkat çekici satırlar kullanıyor. Özay bu defa da henüz 4 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve bu karenin yanına da yeni çekilmiş bir fotoğrafını koydu. İki kare üzerinden yıllar geçse de bir şeylerin değişmeyeceğini gösteren Tuğba Özay, şu ifadeleri kullandı:

“Soldaki 4 yaşımdan bir fotoğraf… Sağdaki ise geçen haftadan… Soldaki duruş o zamandan belli ediyormuş aslında ruhumdaki asiliği ve efeliği. Bazı şeyler sonradan değildir! Doğuştandır, genetiktir… Soldaki efe, sağdaki manken. Ruh aynı değişmez! Değişmedi, değişmeyecek…”