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Tuğba Özerk organlarını bağışlayacağını açıkladı
Tuğba Özerk organlarını bağışlayacağını açıkladı
Şarkıcı Tuğba Özerk, 'Hayata Bağış Derneği'nin etkinliğinde şarkı söylerken sahneden organlarını bağışladığını açıkladı.
Magazin 1 Ekim 2018 - 15:46

Özerk, “Hayatımız büyük bir koşuşturma içinde geçerken en insani görevlerimizi bazen ihmal edebiliyoruz. Bugüne kadar ihmal ettiğim organ bağışını şu an sizlerin huzurunda gerçekleştirmek istiyorum” diyerek organ bağış işlemlerini en kısa sürede yapacağını söyledi.

Şarkıcı Özerk, ‘Hayata Bağış Derneği’ tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara bir konser verdi. Hayata Bağış Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cem Kahraman’ın kendisine teşekkür plaketi verdikten sonra şarkı söylemeye devam eden Özerk bir sürpriz yaparak organlarını bağışladığını söyledi. Tuğba Özerk, “Hayatımız büyük bir koşuşturma içinde geçerken en insani görevlerimizi bazen ihmal edebiliyoruz. Bugüne kadar ihmal ettiğim organ bağışını şu an sizlerin huzurunda gerçekleştirmek istiyorum” diyerek organ bağış işlemlerini en kısa sürede yapacağını söyledi.

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