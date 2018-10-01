Tuğba Özerk organlarını bağışlayacağını açıkladı

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Özerk, “Hayatımız büyük bir koşuşturma içinde geçerken en insani görevlerimizi bazen ihmal edebiliyoruz. Bugüne kadar ihmal ettiğim organ bağışını şu an sizlerin huzurunda gerçekleştirmek istiyorum” diyerek organ bağış işlemlerini en kısa sürede yapacağını söyledi.

Şarkıcı Özerk, ‘Hayata Bağış Derneği’ tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara bir konser verdi. Hayata Bağış Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cem Kahraman’ın kendisine teşekkür plaketi verdikten sonra şarkı söylemeye devam eden Özerk bir sürpriz yaparak organlarını bağışladığını söyledi. Tuğba Özerk, “Hayatımız büyük bir koşuşturma içinde geçerken en insani görevlerimizi bazen ihmal edebiliyoruz. Bugüne kadar ihmal ettiğim organ bağışını şu an sizlerin huzurunda gerçekleştirmek istiyorum” diyerek organ bağış işlemlerini en kısa sürede yapacağını söyledi.