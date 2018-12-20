Turgay Kantürk kimdir? Turgay Kantürk nereli ve kaç yaşında?

Tiyatro yönetmeni, şair, yazar, oyuncu Turgay Kantürk, 1961 doğumludur. 2011 yılında rol aldığı Kuzey Güney dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Turgay Kantürk hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik...

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Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Ağlama Anne dizisinde, Çetin karakterini canlandıran Turgay Kantürk hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Turgay Kantürk kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

TURGAY KANTÜRK KİMDİR?

Turgay Kantürk, 19 Haziran 1961 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Okul yıllarında oyuncu olarak çalışmaya başladı. Dormen Tiyatrosu'nda; Hangisi Karısı, İkinin Biri, On Numaralı Ev, Papaz Kaçtı, Yolun Yarısı gibi oyunlarda oynadı. Yeditepe Oyuncuları'nda Kamp 17, F. Hakan Tiyatrosu'nda Zorba adlı oyunlarda görev aldı.

Turgay Kantürk aynı yıllarda bazı sinema filmlerinde yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak çalıştı. Özel Tiyatro adlı genç bir topluluk kurarak Tanrı ve Açık Denizde oyunlarının sahneye konmasına ön ayak oldu. O yıllarda Haldun Dormen, Kenan Işık ve Gencay Gürün'le yönetmen yardımcısı olarak çalıştı.

İlk dizi oyunculuğu deneyimini 2011 yılında rol aldığı Kuzey Güney dizisi ile yaşayan Turgay Kantürk; Tatar Ramazan, Serçe Sarayı, Hatırla Gönül ve Kalbim Yangın Yeri dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Ağlama Anne adlı dizide Çetin karakterine hayat veren Turgay Kantürk, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.

Ödülleri:

1991 Behçet Necatigil Şiir Ödülü

1983 Hürriyet Gösteri Dergisi Şiir Ödülleri (İkincilik)

Kitapları:

Şiir: İlk Gibi Son (1991), Siyah Eşya (1994), Ay İçin Küçük Şeyler (1996), Öteki Sahne (1996), Göl Felaketleri (1997), Alfabe Meleği (1997), Gördüğüm Kördüğüm! (1998), Alacakaranlık (1999), Seçme Şiirler (1999).

Öykü: Hayat Siyah Ölüm Beyaz – Kısa Çok Kısa Öyküler (2004)

Deneme: Tuzak Kitap (2002)

Turgay Kantürk’ün yönettiği tiyatro oyunları:

2012 – Sıkı Yönetim – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2011 – Benim Adım Rachel Corrie

2010 – Bavul Hikayesi – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2009 – Dava – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2007 – Tersine Dünya – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2005 – Ful Yaprakları – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2005

2004 – Klakson, Borazanlar ve Bırtlar – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2000 – Erkek misin? – Tiyatro Kare

1996 – Ayy! Hitler! – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1995 – Kıyamet Suları – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992 – Kahvede Şenlik Var – Bakırköy Belediye Tiyatroları

Turgay Kantürk’ün rol aldığı tiyatro oyunları:

2003 – Bahar Noktası – Bakırköy Belediye Tiyatroları – 2003

2001 – İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu? – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2000 – İnsan Denen Garip Hayvan – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1998 – Bozuk Düzen – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1998 – Kuvayı Milliye Destanı – Bakırköy Belediye Tiyatroları –

1996 – Otogargara – BKM

1995 – Ayyar Hamza'95 – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1990 – Demokrasi Gemisi– Bakırköy Belediye Tiyatroları

1989 – Hangisi Karısı – Dormen Tiyatrosu

1989 – Yolun Yarısı – Dormen Tiyatrosu

1989 – Papaz Kaçtı – Dormen Tiyatrosu

1988 – Açık Denizde – Özel Tiyatro

1988 – Tanrı (oyun) – Özel Tiyatro

1988 – On Numaralı Ev – Dormen Tiyatrosu

1985 – Zorba – Fikret Hakan Tiyatrosu

1985 – İkinin Biri – Dormen Tiyatrosu

1984 – Kamp 17 – Yedi Tepe Oyuncuları – 1984

Filmografi:

2004 – Saçsaça Başbaşa

Turgay Kantürk’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Ağlama Anne (Çetin) (TV Dizisi)

2017 – Siyah Beyaz Aşk (Şahin Cigal) (TV Dizisi)

2016-2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Avni) (TV Dizisi)

2016 – Kalbim Yangın Yeri (Şahin Koyukan) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Memduh) (TV Dizisi)

2015 – Hatırla Gönül (Mazhar) (TV Dizisi)

2014 – Bana Artık Hicran De (Recai) (TV Dizisi)

2013 – Tatar Ramazan 1. Sezon ((Ekrem) (TV Dizisi)

2013 – Benim Dünyam (Refik Bey) (Sinema Filmi))

2011-2012 – Kuzey Güney (Ferhat) (TV Dizisi)

2004 – Saç Saça Baş Başa (Mümtaz) (TV Dizisi)

1988 – Hisseli Harikalar Kumpanyası (TV Dizisi)

1986 – Melek Hanımın Fendi