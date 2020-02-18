Tutunamayanlar 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Tutunamayanlar 6. son bölüm izle)

Tutunamayanlar dizisi bu akşam 6. bölüm ile ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; İrem’le restoranda yaşadıklarından dolayı depresyona giren Tarık, odasına kapanıp inzivaya çekilir. İzlediği her kanalda Sevgililer Günü reklamlarıyla karşılaşır. Ablasının zorlamasıyla dışarı çıkan Tarık, bu sefer gittiği her yerde Sevgililer Günü mesajlarıyla karşı karşıya kalır. Peki Tutunamayanlar 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Tutunamayanlar son bölüm izleme ekranı.

TRT 1 ekranlarında her salı akşamı yayınlanan Tutunamayanlar dizisinin 6. bölümü bu akşam izleyicilerle buluştu. Tutunamayanlar’ın son bölümünde; Mahalledeki Sevgililer Günü hazırlıklarına İrem'de katılır. İrem, Sevgililer Günü için kitap kafeye yeni bir düzen getirir. Ancak Tarık, İrem'e darılmıştır. İrem, Tarık'ın kendine neden darıldığını öğrenebilecek midir? İşte Tutunamayanlar 7. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

TUTUNAMAYANLAR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tutunamayanlar dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızda olacak.

TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜM FRAGMANI

TUTUNAMAYANLAR 6. SON BÖLÜM İZLE

TUTUNAMAYANLAR 6. BÖLÜM ÖZETİ

İrem'le restoranda yaşadıklarından dolayı depresyona giren Tarık, odasına kapanıp inzivaya çekilir. İzlediği her kanalda Sevgililer Günü reklamlarıyla karşılaşır. Ablasının zorlamasıyla dışarı çıkan Tarık, bu sefer gittiği her yerde Sevgililer Günü mesajlarıyla karşı karşıya kalır. Gerçek aşkın varlığını bulmaya çalışan Tarık, İlhan ve Lütfü'ye danışır.

Mahalledeki Sevgililer Günü hazırlıklarına İrem'de katılır. İrem, Sevgililer Günü için kitap kafeye yeni bir düzen getirir. Ancak Tarık, İrem'e darılmıştır. İrem, Tarık'ın kendine neden darıldığını öğrenebilecek midir?

Faturaları ve kirayı ödemekte zorluk yaşayan Lütfü, bu konuyu hiç umursamayan İlhan'a sitem eder. İlhan faturalara ve kiraya yardımcı olması için sürpriz bir ev arkadaşı bulur. Lütfü'nün ev arkadaşı kim olacaktır? Üniversitesi kapanan Hicabi, Sevgililer Günü'nü fırsata çevirmek için kolları sıvar. Hicabi bu durumdan faydalanabilecek midir?