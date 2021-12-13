Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora: Altın bilezik için mühendislik okudu

Dijital bir platformda yayınlanan 'Dayı Şov' programına konuk olan oyuncu Aslıhan Malbora, samimi açıklamalarda bulundu.

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‘Üç Kuruş’ dizisinde ‘Leyla’ karakterini canlandıran Aslıhan Malbora, dijital platformda yayınlanan ‘Dayı Şov’a konuk oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği okuduğunu söyleyen Malbora, oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu anlattı:

“Küçük bir şehirde büyüdüm. Tüm ailem mühendis. Üniversite çağına geldiğimde oyuncu olacağımı söylesem de ailem beni konservatuvara göndermeye cesaret edemedi. Altın bilezik için mühendislik okudum.”

Malbora ayrıca, Marion Cottillard’a hayran olduğunu belirtti.

Oyuncu, soyadının da milli mücadele döneminde mal varlığını kaybeden ailesinden geldiğini ifade ederek, ‘mal’ ve ‘alabora’ kelimelerinin birleşip sonradan ‘Malbora’ haline geldiğini söyledi.

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