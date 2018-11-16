Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı! “Senin derdin Oya” 42. yeni bölüm fragmanında detay!

Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölüm fragmanı bugün Star TV'de ekrana geldi. Yeni bölümden ilk görüntülerde haftalar sonra Merve ekrana geldi. Kerim eski aşkını bir kez daha bulmayı başardı. Kerim, Merve'ye uyardı ve polisin yakında onu çağıracağını söyledi. Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölüm fragmanında ise; Kerem, Merve’ye gidiyor ve ‘dönüp bir karar ver. Aksak olmaktan vazgeçecek misin? Bir karar ver’ diyor. Pelin, Taylan’a ortalıktan kaybolmasını öğütlüyor. Kerim, Oya’dan Serhan’ın teklif dosyasını çalmasını istiyor. Oya bunu yapmak zorunda kalıyor. Emre, Pelin ile kendisi için uçak bileti alıyor. Burcu da biletleri görüyor ve dağılıyor. Pelin eşyalarını topluyor ama nereye gittiği bilinmiyor. Taylan, Pelin’in onu terk edeceğini düşünüyor. Mehmet başkomisere Arzu’nun katilinin Oya olabileceğini söylüyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölüm fragmanı...

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Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölüm fragmanı yeni bölümden çok özel sahnelerle seyirci karşısına çıktı. Arzu’nun ölümü Sarmaşık’ta birçok şeyi değiştiriyor. Yayınlanan yeni fragmanda; Merve ortaya çıkıyor. Onu bulan Kerim oluyor. Kerim, Merve'nin Serhan'dan vazgeçmemesinin sebebinin Oya olduğunun farkında. Oya ise hem Mehmet'in suçlamaları hem de Kerim'in baskısı ile başını beladan kurtaramıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölüm fragmanı…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 41. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarmaşık'ta bir şüpheli bir ölüm daha gerçekleşiyor. Arzu'nun ölümünden sonra Oya, Pelin ve Burcu ittifak yapıyor. Arzu'nun ölümünü kabullenmeyen Mehmet, Emreden şüpheleniyor ve Emre'yi bıçaklıyor. Pelin de o sırada Emre'nin yanında ama Mehmet, Pelin'i görmüyor.

OYA EMRE'NİN HAYATINI KURTARIYOR

Mehmet, Emre'yi öldürdüğünü sanıyor. Pelin, Emre'den kurtulabileceğini düşünse de yapamıyor. O sırada Emre gözlerini açıyor ve Pelin'den yardım istiyor. Ama Emre ile olduğunun anlaşılmasın istemiyor. Oya'yı arıyor. Çok zor durumda olduğunu söyleyip Emre'nin yaralandığını söylüyor. Oya apar topar onların yanına gidiyor. Oya, Emre'nin yarasına bakıyor ve pansumana başlıyor. Pelin, Emre'yi bıçaklayanın Mehmet olduğunu söylüyor. Emre'nin yarasına tampon yapıp arabasına bindiriyor. Pelin yolda sık sık Emre'nin öldüğünü sanıp panik oluyor. Oya bir doktor arkadaşını arayarak Emre'yi hastaneye götürüyor. Emre ameliyatı alıyor. Oya polise gitmemeleri için yalvarıyor. Oya arkadaşını Pelin de Emre'yi ikna ediyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

OYA, PELİN'İN SIRRINI ÖĞRENİYOR

Oya, Pelin'i kenara çekiyor ve neler olduğunu soruyor. Pelin, Mehmet'i kaçarken gördüğünü anlatıyor. Oya Arzu'nun ilişkisi ile ilgili olup olmadığını merak ediyor ve Pelin'e ‘teknede ne işin vardı' diyor. Pelin anlatamayacağını söylüyor. Oya tehdit edince Emre ile geçmişte yakınlaşmaları olduğunu söylüyor. Ayrıca Emre ve Burcu'nun ona sorun yarattığını söylüyor. Oya dinlediklerini hayretle karşılıyor. Oya, Pelin'i eve bırakıyor ve Taylan'ın da şüphelenmemesini sağlıyor.

EMRE İYİLEŞİYOR

Emre gözlerini açtığında karşısında Oya'yı görüyor. Pelin'i soruyor ve eve gittiğini söylüyor. O sırada Burcu arıyor. Emre bir yalanla Burcu'yu başından savıyor. Oya, Emre'nin gerçekleri anlatmasını istiyor. Emre, Oya'nın sırlarını bildiğini fark ediyor. Emre, Mehmet'in onu neden bıçakladığını Oya'ya anlatıyor. Olayı gördüğünü ve o anda olay yerinde olduğunu söylüyor. Ayrıca katili de görmediğini belirtiyor. Oya ısrarla soruyor ama Emre, Arzu'nun katilini bilmiyor. Emre'nin anlattıklarından sonra Oya, Emre'yi tehdit ederek insanları tahrik etmemesini söylüyor.

MEHMET'İN VİCDAN AZABI

Mehmet cinayet işlediğini düşünerek pişmanlık duyuyor. Ne kadar ‘Arzu için' diyerek kendini avutmaya çalışsa da vicdan azabından ve yakalanma korkusundan kurtulamıyor. Oya Mehmet'i ziyarete gidiyor. Emre'nin ölmediğini ve her şeyi dildiğini söylüyor. Ayrıca polise olayın intikal etmeyeceğini söylüyor. Oya, Emre'nin olay anında mağdur olduğunu da anlatıyor. Oya, Mehmet'e katili birlikte bulacağız diyor. Mehmet Oya'dan şüpheleniyor ve onu bıçaklamayı da düşünüyor. Mehmet Arzu için evlendikleri dağ evinde bir anma organize etmek istediğini söylüyor. Oya tedirginliğini belli etmemeye çalışarak gülümsüyor ve ‘gelsinler bakalım ne varsa çıksın ortaya' diyor. Mehmet, Arzu'nun katilinin Oya olduğunu düşünüyor. Dağ evinde Oya'ya tuzak kurma planları yapıyor

KERİM, MERVE'Yİ ARIYOR

Kerim, Merve'nin peşine düşüyor. Uzun süredir ortalıklarda olmayan Merve'yi buluyor da . Vakit kaybetmeden onunla buluşma planı yapıyor.

MEŞHUR MASADA DAVETSİZ MİSAFİR

Dağ evinde meşhur masa kuruluyor. Oya, Serhan, Pelin, Taylan, Emre ve Burcu herkes orada. Bir de davetsiz misafir var. Masada tam kozlar paylaşılırken gelen başkomiser olayın seyrini değiştiriyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER’İN KERİM ADİL SAĞLAM’I OSMAN SONANT KİM?

1 Mart 1979 yılında İstanbul'da doğdu. 1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu’nda Yılmaz Gruda’dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Osman Sonant, 1998 yılında Ferhan Şensoy’un yönetimindeki Orta oyuncular Nöbetçi Tiyatro’da çalışmalarını devam ettirdi ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamladı. Osman Sonant kamera karşısına da ilk kez Kurtlar Vadisi Irak isimli film ile geçti.

Sonant, 2009 yılında, yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun Pandora’nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı.

2011 – 2012 yıllarında yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı “Leyla ile Mecnun” dizisindeki Yavuz karakteri ile geniş kitlelerin hayranlığını kazandı.

2017 yılında, yazar Azra Kohen’in “Fi Çi Pi” adlı roman serisinden televizyon dizisine uyarlanan ve Puhu TV üzerinden yayınlanan “Fİ” dizinde Sadık rolünü canlandıranOsman Sonant şimdilerde Star TV'de ikinci sezonu yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide Kerim Adil karakterine hayat vermektedir. Osman Sonant 1.78 metre boyunda 82 kilo ve Balık burcudur.