Ukraynalı manken Daria Kyryliuk’a darp iddiasının ardından yeni görüntüler

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk’un, kendisini Çeşme’deki eğlence mekanı Momo’da güvenlik görevlilerinin darp ettiğini iddia etmesi ve görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından soruşturma devam ediyor. Gündemde yer eden olayla ilgili yeni bir görüntüde ortaya çıktı.

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, sevgilisi Baran Güneş ile 31 Temmuz Cuma gecesi Çeşme’deki The Beach of Momo adlı plaja gitti. İki gün sonra Ukraynalı top model, yüzünün kanlar içinde olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve mekanda güvenlik görevlisi tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Daria Kyryliuk, daha sonra olay gecesi saat 00.05'te Alaçatı Polis Merkezine giderek şikayetçi olduğunu ifade etti. Bu iddianın ardından polis çok sayıda kişinin ifadelerini aldı. The Beach of Momo adlı mekanın yetkilileri ise iddiaları reddetti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay gecesi olduğu öne sürülen ve evin bahçesinden saat 22.30 sıralarında kaydedilen görüntülerde Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un, sevgilisi Baran Güneş ile konuşması yer alıyor. Kamera görüntülerinin sonuna doğru ünlü model, sağ elini yüzüne götürerek eline bakıyor. Tüm bu anlar ise kameraya yansıyor.

GÖRGÜ TANIĞI KYRYLIUK VE ARKADAŞLARINI İŞARET ETTİ

Öte yandan olay sırasında orada olan bir görgü tanığının verdiği ifadede, Kyryliuk ile arkadaşlarının olay çıkardığı iddiası yer aldı. İfadede, şunlar kaydedildi: “Beach clup´dan çıktığımda yaşlı bir kadın ve 25 yaşındaki oğlunu gördüm. Oğlan ağlıyordu ve `Anneme neden vurdunuz?´ diye söyleniyordu. Ne olduğunu sorduğumda yaşlı kadın, `Oğlumu almaya gelmiştim bize laf attılar´ dedi. Ancak ben vurulduğunu görmedim. Ardından gelen güvenlik görevlisi, olaya karışan şahısları uzaklaştırmak istedi. Olay çıkaran grubu, beach club içinde de taşkınlık yapmaları nedeniyle hatırladım. Güvenlik görevlisine yardım etmek için araya girdim.”

“BABAM ARAP ŞEYHİ”

Olayların arbedeye dönüştüğünü belirten görgü tanığının ifadesinde, “Herkesin ‘Baran Bey’ diye seslendiği kişi, ‘Babam Arap şeyhi, bu mekanı da sizi de bitiririm´ diye bağırıyordu. Bu şahıs ve yanındakiler, 3-4 güvenlik görevlisine saldırdı. Yanlarında bulunan 2-3 kadın da şişe fırlattı. Şüphelileri, yanlarında bulunan şoförü veya güvenlik olduğunu tahmin ettiğim biri uzaklaştırdı. Olay yaşamamak için oradan uzaklaştım. Ana yola çıktığımda basketbol sahası yanında birbirleriyle kavga etmeye devam ediyorlardı” dediği öğrenildi.

İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

Bölgedeki kameraları didik didik eden polis, tüm iddiaları titizlikle araştırıyor. The Beach of Momo adlı mekan ise “sosyal mesafe kuralına uymama” ve “toplum sağlığına tehlike arz etmek” kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 gün kapatma cezası verilmişti. (İHA)