İşletmeci Umut Evirgen’e 10 ay hapis cezası

Sarıyer Emirgan’da 12 Ağustos 2019’da işletmeci Umut Evirgen ile iş insanı Ali Akın arasında, Evirgen’in sahibi olduğu eğlence mekanında çıkan tartışma kavgaya dönmüş, kavga esnasında Akın’ın burnu kırılmıştı.

Akın’ın şikayeti üzerine Evirgen hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama henüz devam ederken, Eylül 2020’deki duruşmada Akın, Evirgen’in kendisinden özür dilediğini ve pişman olduğunu söyleyerek şikayetini geri çekmişti.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Umut Evirgen ile Ali Akın katılmazken, tarafların avukatları mahkemede hazır bulundu.

“BURUN KIRIĞI DÜŞMEYE BAĞLI OLUŞTU”

Umut Evirgen’in avukatı Ali Kemal Atçeken, mahkemedeki savunmasında, “Müvekkilimizin üzerine atılı suçlamaları işlediğine dair somut bir delil yoktur. Müştekide meydana gelen burun kırığı düşmeye bağlı oluşmuştur. Bu kamera görüntüleri ve tanık beyanları ile de sabittir. Müvekkilin beraatını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Olaya karıştıkları gerekçesiyle Evirgen ile yargılanan diğer sanıklar Yaşar Koz, Hasan Güneş ile Ferdi Bülbül’ün avukatları da beraatlerini talep etti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Kararını açıklayan mahkeme, Umut Evirgen’in üzerine atılı ‘hakaret’ suçunun düşmesine, ‘tehdit’ suçundan ise beraatına hükmetti. Mahkeme, Evirgen’e ‘yaralama’ suçundan 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, diğer sanıklar Yaşar Koz, Hasan Güneş ve Ferdi Bülbül’ü de ‘yaralama’ suçundan ayrı ayrı 10 ay hapis cezasına çarptırarak, cezalarını erteledi.

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