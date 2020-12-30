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Ünlü modacının mankenlere uyuşturucu verip taciz ettiği iddia ediliyor

Moda dünyasında başarılı çalışmalarıyla gündem olan Alexander Wang bu kez taciz iddialarıyla gündemde.

Güncellenme: 10:48, 30/12/2020
Haberler Magazin
Ünlü modacının mankenlere uyuşturucu verip taciz ettiği iddia ediliyor

Model Owen Mooney 2017 yılında yaşanan bir olayı sosyal medya hesabında anlatarak ünlü modacıyı tacizle suçladı.

Mooney, Alexander Wang’in kendisini rızası olmadan taciz ettiğini iddia ederek şöyle konuştu:

“2017’de NYC’te bir gece kulubünde müzisyeni izlemek için bekliyordum. Arkadaşlarımdan uzaktaydım ve o kadar kalabalıktı ki kimse hareket edemiyordu.”

Owen Mooney (Fotoğraf: Instagram)

“Yanımda duran birisi de hareket edemiyor oluşumuzdan yararlandı ve beni taciz etti. Ben şoka girdiğim için dondum kaldım, daha sonra kim olduğuna bakmak için döndüm ve gördüğüm kişi Alexander Wang’di”

Alexander Wang (Fotoğraf: Shutterstock)

Ardından birçok model sosyal medyada Wang’in onlara uyuşturucu madde verdiğini ve daha sonra da partilerde kalabalıktan yararlanarak kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.

Moda sosyal medya taciz uyuşturucu
Yayınlanma Tarihi:10:38,