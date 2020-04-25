Uraz Kaygılaroğlu eski rol arkadaşı İrem Sak’ı sildi

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, ‘Dönerse Senindir’ filmindeki rol arkadaşı İrem Sak’ı sosyal medya hesabından sildi. Kaygılaroğlu’nun bu hamlesi ‘eski dostlar düşman mı oldu?’ sorusunu akıllara getirdi.

Şu sıralar Sefirin Kızı adlı dizide rol alan ve beğeni toplayan Uraz Kaygılaroğlu, setlerin corona virüsü salgını nedeniyle ara vermesiyle birlikte vaktini evde geçiriyor. Zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme gelen Kaygılaroğlu, son olarak şaşırtan bir hamlede bulundu.

İREM SAK'I SİLDİ

Yakışıklı oyuncu, ‘Dönerse Senindir' filminde rol aldığı arkadaşı İrem Sak'ı Instagram hesabından takipten çıkardı. Sak'ın da Uraz Kaygılaroğlu'nu takip etmediği görüldü. İkilinin bu hamlesinin sebebi merak edilirken, ‘eski dostlar düşman mı oldu? sorusu akıllara geldi.

Öte yandan daha önce de ikili arasında ilginç bir yorumlaşma yaşanmıştı. Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ın yılan küpeli bir fotoğrafına “Kalbinin güzelliği küpelerinize yansımış” notunu düşmüş, Sak ise “Arkandan çok konuşuyorum, keşke bana küssen” demişti. Bu yanıtlar sosyal medyayı adeta sallamıştı.