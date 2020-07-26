Uzak Ara Eğlence programı jürileri kim? Uzak Ara Eğlence ilk bölümüyle ekranlarda!

Uzak Ara Eğlence adlı program bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Pelin Akil'in sunuculuğunu yaptığı yarışma programının jüri koltuğunda ise birbirinden önemli sanatçılar yer alıyor. Programın ilk bölüm konuğu ise Hazal Kaya. İşte Uzak Ara Eğlence'nin jüri üyeleri ve ilk bölüm izleme linki...

Kanal D’de bu akşam yayın hayatına başlayan yeni yarışma programı Uzak Ara Eğlence’de ilk bölüm konuk jürisi ünlü oyuncu Hazal Kaya oldu. Uzak Ara Eğlence’nin jüri koltuğunda Gülben Ergen, Belçim Bilgin, Alper Kul, Can Bonomo, Reha Özcan yer alıyor. İşte Uzak Ara Eğlence programının ilk bölümü…

UZAK ARA EĞLENCE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Uzak Ara Eğlence yarışma programı, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Programın jüri koltuğunda Gülben Ergen, Belçim Bilgin, Alper Kul, Can Bonomo, Reha Özcan yer alıyor. Ayrıca her hafta ünlü isimler konuk jüri olarak programdaki yerini alacak.

UZAK ARA EĞLENCE İLK BÖLÜM İZLE

İLK BÖLÜM KONUĞU HAZAL KAYA

Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Aslen Gaziantepli'dir. Annesi ve babası avukattır. 7 yaşında iken annesi ile babasının boşanmasının ardından İstanbul'a taşınmıştır. İlköğretimini Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda, ortaokulu Çapa Atatürk İlköğretim okulunda, liseyi ise İstanbul İtalyan Lisesi'nde tamamlamıştır. Kameralar karşısına ilk kez bir reklam filmi ile geçen Hazal Kaya, 2006 yılında rol aldığı Acemi Cadı dizisi ile televizyon dünyasına adım attı. Hazal Kaya ardından, lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Hazal Kaya'nın ilk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi. (Devamı için tıklayınız)