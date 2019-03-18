Yasak Elma 38. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Ender’e soğuk duş! (Yasak Elma 37. son bölüm izle)

Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Yıldız, Kemal'i mahveden planının keyfini sürerken beklemediği anda Halit ile yüzleşiyor. Kemal, Zeynep'e giderek Yıldız'ın yaptıklarını anlatıyor. Zeynep ve Dündar’ın düğünleri yaklaşırken, Zeynep’in kafasında soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Yıldız'ın babası Mustafa annesini köşeye sıkıştırıyor ve Yıldız annesinden gelen telefonla büyük bir şok yaşıyor. Bu bölüm geçmişten gelen bir isimle şok olan sadece Yıldız değil. Ender de Halit'in eski genel müdürü Kaya'nın dönüşü ile kötü bir sürpriz yaşıyor. Peki Yasak Elma 37. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 37. son bölüm özeti…

Yasak Elma 37. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 37. Son bölümde; Yıldız’ın aldatma planı tıkır tıkır işliyor. Kemal hiç beklemediği bir konuma düşüyor. Yıldız’dan hesap sormak istese de Yıldız yaşananları hak ettiğini söyleyerek onu başından savıyor. Zeynep, Dündar ile evlilik hazırlıklarına devam ediyor ama kafasında soru işaretleri de artıyor. Yıldız’ın babası Halit ile evlilik fotoğraflarını görüp annesini tehdit etmeye başlıyor. Öte yandan Holdinge yeni gelen Ceo Kaya, Ender’de soğuk duş etkisi yaratıyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 37. Bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 38. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki bağlantı linkinden izleyebilirsiniz…

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kemal’e büyük bir komplo kuruyor. Ender Zehra ve Halit’i yanına alıp Kemal ile Yıldız’ı basacağını sanıyor. Ender kapıyı çalıyor. Bu sırada Yıldız kendi yerine başka bir kadını odaya sokup Kemal ile onu bastırıyor. Ender karşısında Yıldız yerine başka bir kadın görünce şok oluyor. Zehra aldatıldığını görüyor. O sırada Yıldız da diğer kapıdan kaçıyor. Zehra ve Halit Kemal’in üzerine yürüyor. Kemal ‘seni aldatmadım’ diye Zehra’ya yalvarıyor. Halit, Ender’e de kızıyor ve Ender’in inatla ‘Yıldız buradaydı’ sözleri üzerine çok kızıyor. Ender ona bu durumu ispat edeceğini söyleyip Halit ile kamera odasına gidiyor. Halit kamerada Yıldız’ı görüyor.

YILDIZ HALİT İLE YÜZLEŞİYOR

Yıldız eve gidip yaptığı planın keyfini sürüyor. Kemal’in işini bitirdiğini düşünen Yıldız, Halit’in gelişi ile büyük bir şok yaşıyor. Halit, Yıldız’a nerede olduğunu soruyor. Bu sırada Kemal de Zeynep’e giderek Yıldız’ın ona oynadığı yalanı anlatıyor. Zeynep ablasının yaptıklarını şaşkınlıkla dinliyor. Kemal sonra da Yıldız’ın karşısına çıkıyor. Ama Kemal’e her şeyi hak ettiğini söyleyerek yol veriyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

KAYA GELİYOR

Halit artık iş hayatının onu çok yorduğunun farkına varıyor. Alihan ile dertleştikten sonra eski genel müdürünü geri getiriyor. Ender ve Halit Erim’i havalimanında yolcu ederken Halit eski genel müdürünü de karşılıyor. Bu kişi Kaya adında biri. Ender, Kaya’yı görünce Caner’e artık işlerinin bittiğini söylüyor.

MUSTAFA ZEYNEP’İN PEŞİNDE

Mustafa, Yıldız ve Zeynep’in peşine düşüyor. Anneleri Yıldız’ı arayıp onu bu duruma karşı uyarmak istiyor. Ama artık çok kalıyor. Halit ve Yıldız’ın evlilik fotoğrafını gören Mustafa hemen harekete geçiyor.