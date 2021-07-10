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Yasemin Özilhan hakkında merak edilenleri anlattı

'Doktorlar' dizisindeki 'Ela' karakteri ile ünlenip Türkiye'nin en zengin ailesine gelin olan Yasemin Özilhan, Mert Vidinli'nin YouTube kanalına konuk oldu.

Güncellenme: 12:32, 10/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Yasemin Özilhan hakkında merak edilenleri anlattı

Ailesi ile Bodrum’da tatil yapan Yasemin Özilhan, hakkında merak edilenleri anlattı:

* Küçükken bana ‘Pato’ diyorlardı. Patates kızartmasını çok sevdiğim için. Hâlâ çok severim.

* Tayt ve tişörtü üstümden çıkarmadan yaşayabilirim. Spordan ve rahatlıktan dolayı.

* Spiderman filmini defalarca kez sıkılmadan izlerim.

“YEŞİLÇAM FİLMLERİNE BAYILIYORUM”

* Müzikle aram çok yok. Ama Tarkan konserine gideriz.

* Vaktimi en çok WhatsApp ve Instagram’da geçiriyorum. Evdeyken televizyon karşısında Yeşilçam filmleri izlemeye bayılıyorum.

* Dünya iyileşince ilk gideceğimiz yer eşim İzzet’in Los Angeles benim New York. Kızlar Disneland’a gitmek istiyor.

“ÇANTANIN FİYATINI ÖĞRENİNCE UTANDIM”

* Hayatımda yaptığım en saçma harcama bir çantayaydı. Fiyatını kasada öğrendim, utandım.

* Eğer konu tatlıysa, mutfakta kendime 10 üzerinden 9 puan veririm. En sevdiğim tatlı sütlaç, şekerpare, çikolatalı kek…

* Unutamadığım seyahatim Hollanda.

“ASLA CİĞER YEMEM”

* El kremimi çantamdan hiç eksik etmem.

* En sevdiğim yemek kapuska. Yaprak sarma… Yemek ayırmam ama ciğer asla yemem. Birkaç kez şans verdim kendisine ama olmadı.

* Kızım Emine bana Anneler Günü’nde hediye almıştı o hediyeye çok duygulanmıştım. Çocuğumdan aldığım için belki de…

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Yayınlanma Tarihi:12:21,