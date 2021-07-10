Ailesi ile Bodrum’da tatil yapan Yasemin Özilhan, hakkında merak edilenleri anlattı:
* Küçükken bana ‘Pato’ diyorlardı. Patates kızartmasını çok sevdiğim için. Hâlâ çok severim.
* Tayt ve tişörtü üstümden çıkarmadan yaşayabilirim. Spordan ve rahatlıktan dolayı.
* Spiderman filmini defalarca kez sıkılmadan izlerim.
“YEŞİLÇAM FİLMLERİNE BAYILIYORUM”
* Müzikle aram çok yok. Ama Tarkan konserine gideriz.
* Vaktimi en çok WhatsApp ve Instagram’da geçiriyorum. Evdeyken televizyon karşısında Yeşilçam filmleri izlemeye bayılıyorum.
* Dünya iyileşince ilk gideceğimiz yer eşim İzzet’in Los Angeles benim New York. Kızlar Disneland’a gitmek istiyor.
“ÇANTANIN FİYATINI ÖĞRENİNCE UTANDIM”
* Hayatımda yaptığım en saçma harcama bir çantayaydı. Fiyatını kasada öğrendim, utandım.
* Eğer konu tatlıysa, mutfakta kendime 10 üzerinden 9 puan veririm. En sevdiğim tatlı sütlaç, şekerpare, çikolatalı kek…
* Unutamadığım seyahatim Hollanda.
“ASLA CİĞER YEMEM”
* El kremimi çantamdan hiç eksik etmem.
* En sevdiğim yemek kapuska. Yaprak sarma… Yemek ayırmam ama ciğer asla yemem. Birkaç kez şans verdim kendisine ama olmadı.
* Kızım Emine bana Anneler Günü’nde hediye almıştı o hediyeye çok duygulanmıştım. Çocuğumdan aldığım için belki de…