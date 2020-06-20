Yasmin Erbil: Benimi çok seviyorum ya!

Yasmin Erbil: Benimi çok seviyorum ya!

Karantina günlerini evinde geçiren ve bu süre zarfında sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımlarla durumunun nasıl olduğunu takipçileriyle paylaşan Yasmin Erbil, renkli ve çekici kareleriyle kendisinden söz ettirmeyi bildi.

Çektiği dans videolarıyla uzun bir süre konuşulan Yasmin Erbil, havaların ısınmasıyla birlikte kendisini dışarıya attı ve yaptığı bikinili paylaşımlarla yaz sezonunu açmış oldu.

Yasmin Erbil son olarak sosyal medya üzerinden kendine gelen kötü yorumlara sitem etmiş “Yaz geldi, herkes bikini ve mayo giyiyor. Beni niye eleştiriyorsunuz, anlayamadım? demişti.

Bikinili paylaşımlarına devam ederek kendisine yapılan eleştirel yorumlara çok takılmadığını gösteren Erbil, hesabından yaptığı son paylaşımın altına, “Benimi çok seviyorum ya! Dövme gibi konmuş” notunu düştü.