Yılmaz Erdoğan açıkladı: 10 gün önce Belçim Bilgin Erdoğan’la boşandık

Geride bıraktığımız akşam yakın arkadaşlarıyla yediği yemek sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yılmaz Erdoğan, kendisine yöneltilen 'Eşiniz Belçim Hanımla boşandığınız söyleniyor' şeklinde soruya "Geç kaldınız, biz 10 gün önce boşandık yanıtını vererek herkesi şaşırttı. Son birkaç yıldır sürekli olarak haklarında boşanacakları yönünde haberler yapılan çift sürekli olarak iddiaları yalanlıyordu.

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Bundan 12 yıl önce Çeşme’de gerçekleşen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakın arkadaşlarından oluşan 30 kişilik topluluk katılmış ve nikahta çiftin şahitliklerini Yılmaz Erdoğan’ın oyuncu arkadaşı Demet Akbağ ve ile ünlü şarkıcı Sezen Aksu yapmıştı. Sezen Aksu, imzaların atılmasının ardından çifti “Benim evliliğim uzun sürmedi. İnşallah sizinki benimkine benzemez” diyerek kutlamıştı. İkili 12 yıllık evliliklerini 10 gün önce noktaladı.

10 Ağustos 2006’da evlenen ikili, üç yıl sonra 24 Aralık 2009’da oğulları Rodin’i kucaklarına aldı. Evliliklerinin ilk yıllarında mutlu bir çift tablosu çizen Erdoğan ve Bilgin hakkındaki ilk ayrılık iddiaları imzalar atıldıktan yedi yıl sonra 2013 yılında ortaya atıldı. Genç kadının oyunculuk kariyerine fazlaca ağırlık vermesi ve ikili arasında yaşanan ufak krizler o dönem magazin basınına yansımış olsa da çift tarafından kısa sürede yalanlandı. Hatta Belçim Bilgin Erdoğan haklarında çıkan ayrılık haberleri için verdiği bir röportajda, “Bu dedikodulardan artık bıktım. Biz birbirini çok seven ve aralarında oldukça sağlam bir bağ olan bir çiftiz” diye isyan etmişti.

DEDİKODU KAZANI HEP KAYNADI

İlk ‘boşanacaklar’ haberlerinin ardından hemen her yıl çift hakkında yeni bir ayrılık haberi yapılmaya başlandı. Takvimler 2014 yılının mayıs ayını gösterirken ikili hakkında yeniden boşandıklarına yönelik haberler çıktı. Hatta çiftin arkadaş çevresine ilişkinin bittiğini söyledikleri de iddia ediliyordu. Ancak çift bu haberleri “Tamamıyla dedikodu” diyerek yalanladı.

LONDRA’DAKİ EV SONUN BAŞLANGICI OLDU

Çift hemen her yıl haklarında çıkan haberleri yalanlamakla meşgulken, 2016 yılında çok ilginç bir gelişme yaşandı ve Belçim Bilgin Erdoğan’ın Londra’da ev kiraladığı ortaya çıktı. Erdoğan’ın şehrin ünlü caddesi Buckingham Palace Road’da aylık 4 bin Pound’a (15 bin TL) daire tuttu. Belçim Bilgin Erdoğan biraz ötesindeki Buckingham Sarayı’nda yaşayan Kraliçe Elizabeth’e komşu olduğu da yazılıp çizilen bilgiler arasındaydı. Belçim Bilgin Erdoğan’ın oğlu Rodin’le birlikte buraya taşınması görünen o ki sonun başlangıcı oldu. Yılmaz Erdoğan’ın eşi yaşamak için Londra’yı tercih ederken o da Köyceğiz’de yaşamaya başladı.

ZAMAN ZAMAN BİR ARAYA GELİYORLARDI

İkili, evlerini ve hayatlarını ayırmalarına rağmen evliliklerini en azından kağıt üzerinde sürdürüyorlardı. Çiftin boşandıklarına dair son haber bundan birkaç gün önce muhabirlerin kulaklarına ulaştı ancak haberi duyan hemen herkes çiftin bu iddiaları yeniden yalanlayacaklarına dair neredeyse emindi. Ancak bu defa öyle olmadı… Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yılmaz Erdoğan muhabirlerin boşanma haberlerini doğruladı ve 10 gün önce yollarını ayırdıklarını söyledi. Böylelikle ikili hakkında 2013 yılından bu yana ortaya atılan boşanma iddialarının pek o kadar da havada kalmadığı anlaşılmış oldu.