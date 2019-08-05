Yılmaz Morgül: Haddimi bilirim, bilmeyene bildiririm

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve ilerleyen yaşına rağmen fiziğini korumaya başaran Yılmaz Morgül, geride bıraktığımız gün yeni fotoğraflarını paylaştı. Kaslarını sergilediği kareler ile sevenlerinin karşısına çıkan Morgül, poz verirken karnını içeri çektiği şeklinde eleştirildi ve bazı takipçileri tarafından ti ye alındı. Morgül de bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden son derece çarpıcı satırlar paylaştı. İşte Morgül’ün o satırları:

“İnsan detoksu yapıyorum, hayatınız boyunca mutlu olmak istiyorsanız, insan detoksu yapmalısınız. Yaşamınızda sizi üzen sinirlendiren, enerjisi düşük, menfaatçi, iki yüzlü, yanar döner kim olursa olsun, herkesi uzaklaştırmalısınız. Hayır demeyi bilmelisiniz. Kendisini sevmelisiniz, huzurunuzun sevmekten geçtiğini, sağlığınızın, psikolojinizin buna bağlı olduğunu unutmamalısınız. Ben herkesin mutlu, iyi, başarılı olmasını diliyorum. Allah’ın yarattığı canlı cansız herkesi her şeyi çok seviyorum. Haddimi bilirim, bilmeyene bildiririm. Hayat benim! Herkesin hayatı kendi kalbinde, gönlünün güzelliklerinde gizlidir. İnsanları tanısanız da tanımasanız da kimseyi yargılama, kınama, dalga geçme hakkına sahip olamayız. Haddimi bilirim, bilmeyene bildiririm. İnsan olabilmek erdemli olabilmektir. Teşekkür etmek, rica etmek, özür dilemek insanlıktır. Bu dünyanın etme bulma dünyası olduğunu unutmamalı, yaşattığımız her şeyi yaşayacağımızı bilmeliyiz. Bu yazdıklarımı okuduysanız, insanlara olan saygımdan dolayı teşekkür ediyorum”