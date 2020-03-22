Yoğun bakımda olan Burak Akkul’un eşi Seda Akkul isyan etti

Çok Gezenti programıyla tanınan ünlü sunucu Burak Akkul’un koronavirüs testi pozitif çıkmış, durumu fenalaşınca yoğun bakıma kaldırılmıştı. Eşi de karantina da olan Akkul’un durumu şimdilik stabil. Akkul’un eşi Seda Akkul sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Akkul’un açıklaması:

DURUMU STABİL

“Burak yoğun bakımda stabil. Daha iyi olması için duanıza, iyi dileklerinize ihtiyacı var. Doktorlar onunla çok iyi ilgileniyor. Ben karantinada hastanede tedavi altındayım. Burak'ın doktoru ile ilgili haberler de yanlış. Dr. Bey gerekli önlemleri almıştı ve zaten korona negatif çıktı görevine dönebildi. Burak ve tüm hastalar için çabalıyor. Ben ‘fiziken' kötü değilim. Korona pozitif tedavisi oluyorum.

“DUA İSTİYORUM”

Sosyal medyaya hiç bakmamaya çalışıyorum, çünkü iyi gelmiyor. Burak'a da iyi gelmedi ve yoğun bakıma alınmadan önce çok yıprandı. Telefonlara cevap vermek mesaj cevaplamak pek mümkün değil. İlaçların da etkisiyle hem uyku halindeyim hem de telefon çalması endişelendiriyor beni. Sadece sizden dua, iyi dilek, enerji, hanginiz nasıl iyi hissedeceğine inanıyorsanız; Burak için istiyorum, bunların Burak'a iyi geleceğini ve çabucak iyileşeceğine inanıyorum, inanmak istiyorum.

“ÜLKEYE KORONA GETİRDİNİZ” YAZMAKTAN VAZGEÇİN!

Bir şey daha var lütfen, ‘Ülkeye korona getirdiniz’ yazmaktan vazgeçin Buna inanmıyorum, Burak için kötü düşünmeyin. Burak tonsilit sebebi ile tedavi oluyordu. Ben ailemin yanına gittiğimde korona haberleri henüz Çin ve İtalya ile sınırlıydı. Ülkemizde hiç vaka haberi yoktu ve Londra'da da henüz tek bir vaka açıklanmış iyileştiği bildirilmişti. Çin, İtalya ve İran dışında ülkelere seyahat etmememiz için bir açıklama, uyarı yoktu. Burak yanıma geldiğinde bu hafta yayına girmesi gereken ‘yeni bölüm sorumlululuğu' ile hareket ediyordu” ifadelerini kullandı.



