Yok Artık 2 oyuncuları kimler? Yok Artık 2 filmi konusu ne?

Yok Artık filminde İstanbul trafiğine çıkan bir taksicinin başına gelen ilginç olayları ele alıyor. Filmin yönetmenliğini Caner Özyurtlu yapıyor. Başrollerde; Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ve Demet Evgar yer alıyor. İşte Yok Artık filmiyle ilgili ayrıntılar…

YOK ARTIK 2 KONUSU

İlki bir takside geçen serinin 2. filmi ise bir berber dükkanını temel alıyor. Berber Adnan mahallenin dedikodu kazanıdır. Mahalledeki müşterileri hakkında her şeyi bilmektedir. Adnan, işten kovulacağını öğrenince işine dört kolla sarılan Aykut, kızının sosyal medya hesaplarının üzerinden internet fenomeni olmak için uğraşan İzzet’i, plaza hayatını terk ederek her şeyi bırakıp köye yerleşen Merve ve kız istemeye gittikleri köyde başına gelmeyen kalmayan Meriç’in birbirinden eğlenceli hikayelerini seyircilerle buluşturur.

YOK ARTIK 2 OYUNCULARI

Yok Artık 2’nin kadrosunda Zafer Algöz, Şebnem Bozoklu, Şahin Irmak, Onur Buldu, Cem Gelinoğlu ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimler yer alıyor. İlk filmde olduğu gibi, yönetmen koltuğu Caner Özyurtlu’ya senaryo yazarlığı ise başarılı karikatürist Serkan Altuniğne’ye emanet.