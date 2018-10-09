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Yonca Evcimik, ‘Yaşıtların Umre’ye Hacca gidiyor’ yorumuna şu yanıtı verdi
Yonca Evcimik, ‘Yaşıtların Umre’ye Hacca gidiyor’ yorumuna şu yanıtı verdi
Yaptığı müzikler ve çıkardığı albümlerle 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen yoruma tepki gösterdi.
Magazin 9 Ekim 2018 - 15:31

İlerleyen yaşına rağmen fiziğini korumayı başaran ve son albümü için yaptığı özel çekimlerde yıllara meydan okuduğu net bir şekilde görülen Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine beğeni topladı. ‘Sabah Şekeri’ notuyla paylaştığı fotoğrafıyla çok sayıda yorum alan Evcimik, kendisine gelen eleştiri dozunu kaçırmış bir paylaşımı da takipçileriyle paylaşmadan geçemedi. Yaptığı son paylaşımın altına gelen; “Yaşıtların Umre’ye Hacca gidiyor, senin girdiğin şekillere bak” eleştirisine kızan Yonca Evcimik şu yanıtı verdi: “Kardeş açsana profilini seni de görelim ne şekillere giriyorsun. Yaşıtlarımı tanımazsın o yüzden nereye gittikleri konusunda çok emin konuşma. Hadi güzel trollemeler sana… Bana sökmez o ayrı…”

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Son güncelleme: 15:48 - 09.10.2018

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