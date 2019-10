Yücel Erten’e sürpriz kutlama

İlker Ayrık'ın yeni filmi Müstakbel Damat'ın çekimleri için Kıbrıs'ta bulunan usta oyuncu Yücel Erten'e menajeri Müge Ulusoy'dan sürpriz bir doğum günü kutlaması geldi. Ünlü sanatçının yeni yaşını kutlayan Ulusoy, Kıbrıs'ın lüks otellerinden Rocks Hotel'de düzenlediği gecede, usta oyuncuya iyi dileklerde bulunarak, “Bazı insanlar yaşlanmaz, yaş alır. İşte Yücel Erten de bu örneklerden… Her zaman dinamik, her zaman yaşam enerjisiyle dolu… Ülkemizin büyük değeri Yücel Erten'in doğum gününde yanında olabilmek benim için ayrı bir mutluluk. Yeni yaşında sağlık ve mutluluk diliyorum. Her geçen sene, daha büyük güzellikleri beraberinde getirsin” dedi.

Usta sanatçı Yücel Erten, menajeri Müge Ulusoy tarafından yapılan bu anlamlı kutlamadan dolayı mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Hatırlanmak hele ki değer verdiğiniz insanlar tarafından böyle güzel karşılanmak ne kadar güzel. Her şey için sevgili Müge Ulusoy'a çok teşekkür ediyorum.”