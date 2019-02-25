Yüzleşme ne zaman başlayacak? İşte Yüzleşme dizisi oyuncuları, konusu ve fragmanı…

Yüzleşme ne zaman başlayacak? İşte Yüzleşme dizisi oyuncuları, konusu ve fragmanı…

Kanal D ekranlarında yeni dizi Yüzleşme kısa süre sonra başlıyor. Oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken dizi Yüzleşme salı akşamları başlayacak. Peki Yüzleşme oyuncuları kimler, konusu ne? İşte fragman...

Kanal D'nin; T Company imzalı, yapımcılığını Bülent Turgut'un üstlendiği yeni dizisi Yüzleşme 5 Mart Salı akşamı izleyiciyle buluşacak. Yüzleşme dizisi başlamadan oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yüzleşme dizisine dair detaylar haberimizde.

YÜZLEŞME KONUSU

Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçen hikâyede, Yeşim Ceren Bozoğlu (Zümrüt) ile Hande Doğandemir'in (Masal) esrarengiz planı merakla bekleniyor. Dizide Doğandemir ve Bozoğlu, etkileyici ve zeki iki kadına hayat veriyor.

YÜZLEŞME OYUNCULARI

Kanal D'nin; T Company imzalı, yapımcılığını Bülent Turgut'un üstlendiği yeni dizisi Yüzleşme 5 Mart Salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. Senaryosunu Altuğ Küçük'ün İsa Yıldız, Pelin Karamehmetoğlu ve Mehmet İlker Altınay ile birlikte yazdığı, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel'in oturduğu dizi, etkileyici hikâyesiyle iddialı geliyor.

Dizinin başrollerinde Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun rol alacak.

YÜZLEŞME FRAGMANLARI