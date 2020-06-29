Zeynep Tokuş’tan yogacı güneşlenmesi
Tokuş, 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınmış, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşığı Deli Yürek dizisiyle şöhretin zirvesine çıkmıştı. Evlendikten sonra ekranlardan uzak kalan Tokuş, kendini yogaya verdi.
YOGASINI İHMAL ETMEDİ
Yoga eğitmenliği yapan Tokuş, Fethiye'de tekne ile açıldı ve güverte kısmında güneşe karşı yoga, pilates yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Tokuş, “Hiç kimsenin gökyüzünü tavana çevirmesine izin verme” dedi.